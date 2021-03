Juventus musi odrabiać straty. Gdzie oglądać rewanż z FC Porto? Transmisja TV, stream online

Nie tak Juventus wyobrażał sobie grę w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Niespełna minuty po rozpoczęciu pierwszej i drugiej połowy potrzebowali piłkarze FC Porto, by pokonać Wojciecha Szczęsnego przed dwoma tygodniami. Co prawda Federico Chiesa strzelił ważnego gola na wyjeździe, jednak to nie oznacza, że piłkarze Andrei Pirlo mogą tak łatwo wywalczyć sobie awans do ćwierćfinału rozgrywek.

- Czeka nas bardzo ważny mecz, który zadecyduje o naszym być albo nie być [w Lidze Mistrzów]. Traktujemy to spotkanie jak finał, zupełnie w ten sam sposób jak Porto. Musimy obrócić pierwszy mecz na naszą korzyść, dlatego damy z siebie wszystko pamiętając, że remis jest sprawą otwartą - powiedział na konferencji prasowej Andrea Pirlo, trener Juventusu Turyn.

Juventus walczy o awans w Lidze Mistrzów. Cristiano Ronaldo wyciągnie swój zespół z problemów?

Cristiano Ronaldo jest jednym z piłkarzem, na którego patrzą kibice Juventusu w kontekście dalszej gry w Lidze Mistrzów. Po ostatnim meczu z FC Porto we Włoszech podniosła się fala krytyki uderzająca w Portugalczyka. - Portugalczyk przybył do Turynu w 2018 roku, aby wynieść Juve do europejskiej chwały, ale nie był w stanie poradzić sobie na tym froncie. On nie żyje dla gry, wspaniałego meczu, żyje dla bramki i w tej chwili sytuacja się pogarsza. Lata mijają dla każdego, a on ma trudności. Juventus próbuje zmienić swój styl i grać innym rodzajem piłki nożnej, by dostosować się do Ronaldo - powiedział Antonio Cassano, były napastnik Interu Mediolan.

Juventus od ostatniej porażki z FC Porto poprawił swoje wyniki, wygrywając trzy z czterech meczów Serie A (jeden remis). Mimo potknięcia w ostatnim spotkaniu Ligi Mistrzów zespół jest stawiany w roli faworyta. Była to pierwsza przegrana z portugalskim klubem w europejskich pucharach. Poprzednie rywalizacje wypadały na korzyść mistrz Włoch.

- Jesteśmy historycznym, silnym klubem. Przygotujemy się na mecz w najlepszy możliwy sposób, aby wywalczyć pozytywny dla nas rezultat. W drużynie takiej jak FC Porto liczy się tylko zwycięstwo. Zrobimy wszystko, by awansować - mówi z kolei Sergio Conceicao, trener Portugalczyków.

Juventus Turyn - FC Porto. Gdzie i o której oglądać rewanż Ligi Mistrzów?

Juventus Turyn zmierzy się z FC Porto na własnym stadionie we wtorek (9 marca) o godz. 21:00. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz w serwisie Ipla.tv. Relację na żywo z kolei można śledzić na portalu Sport.pl lub w aplikacji Sport.pl LIVE.