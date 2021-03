Borussia Dortmund - Sevilla. Gdzie i o której oglądać rewanż Ligi Mistrzów? [Transmisja TV, stream online]

Borussia Dortmund po raz ostatni do ćwierćfinału Ligi Mistrzów awansowała w sezonie 2016/17 po wygranej w dwumeczu 4:1 z Benfiką Lizbona. Przed drugim spotkaniem z Sevillą niemiecki zespół jest stawiany w roli faworyta, jednak trener BVB przyznaje, że nie zamierza lekceważyć rywala. - Spodziewamy się bardzo dobrej gry Sevilli. Nawet jeżeli w ostatnim czasie nie mieli dobrych wyników. Przygotowujemy się na nich, aby pokazać zupełnie inną intensywność w Dortmundzie - powiedział przed mecze Edin Terzić.

Borussia Dortmund wywalczy awans do 1/4 Ligi Mistrzów. Zabraknie gwiazdy w składzie Edina Terzicia

Edin Terzić przyznał na konferencji prasowej, że do wtorkowego meczu z Sevillą będzie się przygotowywał bez kilku kluczowych zawodników. Do kontuzjowanych graczy - Marcela Schmelzera i Alexa Witsela - dołączyła młoda gwiazda Borussii - Jadon Sancho. Wątpliwy jest także występ Raphaela Guerreiro oraz Giovanniego Reyny.

- Jeżeli chodzi o Erlinga Haalanda i Thorgana Hazarda zakładamy, że będą mogli wystąpić we wtorkowym meczu - uspokoił nieco kibiców BVB trener Terzić. Norweg doznał lekkiego urazu w ostatniej kolejce Bundesligi po zderzeniu z sędzią.

Sevilla FC natomiast zmaga się w ostatnim czasie z innym problemem, jakim jest spadek formy. Hiszpański zespół od ostatniego meczu z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów wygrał tylko jedno spotkanie z Osasuną 2:0 oraz poniósł trzy porażki z rzędu.

- Każdy zespół ma lepsze i gorsze momenty, ale nasza drużyna odżyje, a zawodnicy patrzą w przyszłość, skupiając się na tym meczu. To im się należy po poprzednim i aktualnym sezonie. To był ciężki, skomplikowany pierwszy mecz, ale włożymy w to cały wysiłek, bez cienia wątpliwości - oznajmił z Julen Lopetegui.

Borussia Dortmund - Sevilla FC. Gdzie i o której oglądać rewanż 1/8 finału Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Borussia Dortmund zmierzy się z Sevillą FC na własnym stadionie we wtorek (9 marca) o godz. 21:00. Transmisja spotkania dostępna będzie na antenie Polsatu Sport Premium 2 lub w serwisie Ipla.tv. Relację na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.