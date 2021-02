Obrzydliwe zachowanie Luisa Suareza. Sędzia nie zauważył, ale kamery wszystko nagrały

Luis Suarez jest najlepszym strzelcem Atletico Madryt w tym sezonie. Urugwajczyk zdobył 16 bramek w rozgrywkach Primera Division i w klasyfikacji strzelców ustępuje tylko Leo Messiemu, który ma na swoim koncie 18 goli. Z kolei w Lidze Mistrzów Suarez w tym sezonie nie zdobył ani jednej bramki. Najlepszym strzelcem Atletico w tym sezonie Ligi Mistrzów jest Joao Felix – ma on trzy gole na koncie.

Luis Suarez znów nie zachował się odpowiednio. Ally McCoist jest zażenowany jego zachowaniem

W meczu Atletico Madryt z Chelsea ofiarą Luisa Suareza okazał się niemiecki obrońca, Antonio Ruediger. Napastnik uszczypnął gracza Chelsea w nogę, ale zrobił to na tyle umiejętnie, że arbiter Felix Brych tego nie zauważył. Wszystko jednak uchwyciły telewizyjne kamery, a nagranie z udziałem Suareza stało się viralem w mediach społecznościowych. Nie należy wykluczać, że UEFA zajmie się tą sprawą i podejmie odpowiednie działania.

Zażenowany zachowaniem piłkarza Atletico był ekspert "talkSPORT", Ally McCoist. Były trener Rangersów nie szczędził sobie słów krytyki pod adresem byłego piłkarza Barcelony. – Szczerze mówiąc, to wolałbym, żeby Suarez normalnie uderzył Ruedigera. W piłce nożnej nie ma miejsca na szczypanie. Nie potrzebujesz do tego długich paznokci, wystarczy dobrze złapać skórę – mówi McCoist.

- Chciałem go uderzyć po tym, jak to zobaczyłem. Naprawdę mnie to zirytowało. Suarez przeszedł od gryzienia do szczypania. W ostatnim roku jego kariery dojdziemy do etapu, gdzie będziemy go oklaskiwać za to, że komuś stanął na nodze, bo tak wiele osiągnął – dodał były 61-krotny reprezentant Szkocji.