Borussia M'gladbach - Manchester City. Gdzie i o której oglądać 1/8 finału Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Manchester City faworytem środowego meczu. Borussia Moenchengladbach zatrzyma zespół Guardioli

Manchester City pozostaje niepokonany od 21 listopada 2020 roku. Aktualny lider Premier League zakończył fazę grupową Ligi Mistrzów z bilansem pięciu zwycięstw i jednego remisu. W międzyczasie zespół Pepa Guardioli odnosił także liczne sukcesy w lidze oraz krajowych pucharach. Od przegranej z Tottenhamem (w listopadzie) Manchester City zaliczył serię 25 meczów bez porażki. Co ważniejsze wicemistrz Anglii wygrał ostatnich 18 spotkań z rzędu! To stawia angielski zespół w roli faworyta. Mimo to Hiszpan nie lekceważy rywala.

- Przygotujemy się do tego spotkania, jak do każdego innego meczu. Niczego nie zmienimy, może poza drobnymi szczegółami dostosowanymi do rywala. Nie przywykliśmy do rywalizacji z nimi, ponieważ grają w Niemczech, ale mimo to zagramy swoją piłkę i spróbujemy uzyskać wynik taki, jak dotychczas - powiedział na konferencji prasowej Pep Guardiola.

Borussia Moenchengladbach z kolei gra w przysłowiową "kratkę". Po serii ośmiu meczów bez porażki piłkarze Marco Rose zremisowali z VfL Wolfsburg (0:0) oraz przegrali z FC Koeln i FC Mainz (oba mecze 1:2). - Grając na tym etapie rozgrywek z Manchesterem City nie mamy nic do stracenia. Gra w Lidze Mistrzów znaczy dla drużyny naprawdę wiele. Dlatego, jak zawsze powtarzam, chcemy coś udowodnić sobie samym i pokazać się z najlepszej strony - powiedział trener Gladbach.

W ostatnich latach Borussia mierzyła się z Manchesterem City czterokrotnie. Wszystkie mecze odbyły się w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Bilans spotkań to trzy zwycięstwa wicemistrza Anglii oraz jeden remis.

Borussia Moenchengladbach - Manchester City. Gdzie i o której oglądać 1/8 finału Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Spotkanie Borussia Moenchengladbach – Manchester City odbędzie się w środę (24 lutego) o godz. 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport Premium 2 i w serwisie Ipla.tv. Relację na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.