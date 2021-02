Fenomenalny gol Giroud! Sędzia sprawdzał aż trzy minuty. Chelsea lepsza od Atletico! [WIDEO]

Do przerwy w meczu rozgrywanym w Bukareszcie działo się bardzo niewiele. Najlepszą sytuację w 14. minucie miał Thomas Lemar. Francuz nie trafił jednak do pustej bramki po zagraniu wszerz pola karnego Luisa Suareza i Atletico nie zdobyło pierwszego gola w tym spotkaniu. To była jedyna ciekawa sytuacja w trakcie pierwszych 45 minut.

W drugiej połowie przeważała Chelsea, ale Anglikom brakowało ostatniego podania, żeby móc strzelić bramkę. W 68. minucie piłka dotarła jednak pod pole karne Jana Oblaka, a Mason Mount wygrał walkę o piłkę z obrońcą Atletico, Mario Hermoso i jak się wydawało, zagrał ją górą do Oliviera Giroud. Francuz znalazł sobie miejsce i pięknie uderzył nożycami spadającą piłkę, która wpadła do bramki. Oblak nie miał szans na skuteczną interwencję.

Początkowo bramka nie została uznana, bo sędzia Felix Brych myślał, że napastnik Chelsea był na spalonym. Po trzyminutowej analizie VAR udało się jednak ustalić, że ostatni piłki nie dotknął Mount. Zagrał ją Mario Hermoso, a tym samym gol Giroud został zdobyty prawidłowo i arbiter go uznał.

Chelsea z przewagą przed rewanżem. Ważny gol na wyjeździe

Wynik 1:0 utrzymał się do końca spotkania. Dzięki takiemu rezultatowi w wyjazdowym meczu bliżej awansu do ćwierćfinału jest Chelsea. Co prawda, mecz nie odbywał się w Madrycie, a w Bukareszcie, ale zasada goli na wyjeździe nie została zmieniona na ten mecz przez UEFA. Rewanż zaplanowano na 17 marca o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.

