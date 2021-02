Haaland zapisał się w historii Ligi Mistrzów! Jeszcze nikt nie był tak skuteczny!

Takich statystyk do tej pory nie wykręcił nikt. Erling Braut Haaland w środowym meczu z Sevillą strzelił swojego 17. i 18. gola. Nie byłby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Norweg potrzebował do tego zaledwie 13 występów w Lidze Mistrzów, co daje średnią blisko 1,5 bramki na mecz.

Haaland najpierw asysta, a potem dwa gole

O rekordzie Haalanda poinformował na Twitterze statystyczny profil OptaFranz, kiedy ten strzelił pierwszego gola. A potem dołożył drugiego. Co więcej: jego bramki dały Borussii zwycięstwo, choć sam początek wcale nie wskazywał, że dortmundczycy wygrają to spotkanie. Przegrywali już od 7. minuty, kiedy gola strzelał Suso. Ale odrobić straty zdołali jeszcze przed przerwą. Najpierw na 1:1 w 19. minucie trafił Mahmoud Dahoud. Po asyście - a jakże! - Haalanda. A po nim dwa gole - w 27. i 43. - dołożył sam Haaland.

Trener Julen Lopetegui jednak reagował. Po godzinie gry na boisku było już czterech nowych piłkarzy Sevilli. A jeden z nich - Luuk de Jong - w 84. minucie zdobył kontaktową bramkę. Ostatnią w tym meczu, który Borussia wygrała 3:2. Rewanż 9 marca. Wszystko wskazuje, że na neutralnym terenie, bo sytuacja pandemiczna w Niemczech raczej nie pozwoli rozegrać tego spotkania w Dortmundzie.