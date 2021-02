Katalońskie radio twierdzi, że Mbappe podczas meczu groził rywalowi. Jest nagranie [WIDEO]

We wtorkowy wieczór w hicie 1/8 finału Ligi Mistrzów FC Barcelona niespodziewanie łatwo, bo aż 1:4 (1:1) przegrała u siebie z PSG. Bohaterem spotkania był Kylian Mbappe, który zdobył aż trzy bramki. Oprócz tego dla Francuzów gola strzelił Moise Kean, a dla gospodarzy Leo Messi z rzutu karnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Barceloną? "Oczekiwałbym od Koemana trochę samokrytyki"

Galaktyczny Kylian Mbappe przeszedł do historii Ligi Mistrzów

Kłótnia Mbappe z Albą

Podczas pierwszej połowy tego spotkania doszło do sprzeczki między zawodnikami. Zaczęło się od tego, że Kylian Mbappe miał starcie z Sergino Destem. Obrońca Barcelony po faulu przeprosił Francuza, a ten odpowiedział mu, żeby go nie dotykał.

Chwilę później doszło do zamieszania Mbappe z Jordi Albą, który bronił Desta. Według informacji "Radio Cuatro" Mbappe w trakcie zamieszania miał powiedzieć do Alby: "Zabiję cię na ulicy". Ten odpowiedział mu: "Jeszcze się uczysz". Wtedy między zawodników wkroczył Gerard Pique i krzyknął do Mbappe: "Ale kogo zamierzasz zabić?"

"To jakiś żart". Neymar szybko skasował tweeta. A po meczu: "Paredes to potwór"

O groźbach Mbappe wobec Jordiego Alby napisała też angielska gazeta "Daily Mail".