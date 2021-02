Griezmann przyłapany po meczu z PSG. "Czy to ma jakiekolwiek znaczenie?"

FC Barcelona przegrała pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów na Camp Nou z Paris Saint Germain 1:4. Jedyną bramkę dla Barcy zdobył z rzutu karnego Leo Messi. Była to kolejna bolesna dla Dumy Katalonii porażka w ostatnich latach w Lidze Mistrzów. Przez to na drużynę Ronalda Koemana spadła potężna fala krytyki ze strony hiszpańskich mediów i kibiców.

Antoine Griezmann skonfliktowany z drużyną? Francuski napastnik został przyłapany na lotnisku zaraz po zakończeniu spotkania.

Jednym z tych zawodników, którzy na pewno najbardziej odczują krytykę na własnej skórze jest Antoine Griezmann. Hiszpańskie media wyjątkowo upodobały sobie Francuza jako obiekt do krytyki i oprócz oczywiście Leo Messiego to on jest najbardziej na nią narażony. Praktycznie po każdym słabszym meczu swojej drużyny napastnik mocno obrywa. Tym razem wydawał się już chyba przeczuwać, co będzie go czekało w najbliższym czasie. Jak informuje kataloński "SPORT" już po niecałych dwóch godzinach francuski gwiazdor został przyłapany przez dziennikarzy na lotnisku El Prat. Próbowali wyciągnąć coś od zawodnika, dowiedzieć się dokąd i dlaczego odlatuje - Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? - krótko skwitował piłkarz i oddalił się w kierunku terminala.

Piłkarze Barcelony dostali dwa dni wolnego po druzgocącej porażce z PSG, ale to nie zmienia faktu, że zachowanie Griezmanna wydaje się niecodzienne. Rzadko zdarza się, aby piłkarze w tak szybkim tempie opuszczali stadion i udawali się na lotnisko nawet po przegranym spotkaniu. W Hiszpanii media spekulują o rzekomym "Barcagate" z uwagi na sytuację, jaka została nagrana w trakcie meczu przez kamery telewizyjne. Na nagraniu słychać jak Gerard Pique i właśnie Antoine Griezmann łagodnie mówiąc, używają wulgarnych słów wobec siebie. Mówi się, że miałoby to być spowodowane złą atmosferą w drużynie i być może nawet brakiem akceptacji Francuza ze strony kolegów z szatni. To by również wyjaśniało jego szybką ucieczkę po meczu.

Antoine Griezmann gra dla Barcelony od 2019 roku kiedy to za około 120 milionów euro przyszedł z Atletico Madryt. W tym czasie dla Dumy Katalonii zagrał w 81 spotkaniach, w których zdobył 27 bramek. Do tej pory zdaje się nie spełniać pokładanych w nim nadziei, aczkolwiek ostatnio zdawał się być w coraz lepszej formie.

