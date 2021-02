Kylian Mbappe zdecydował o swojej przyszłości. "Od zawsze to powtarzam"

Trzy gole Kyliana Mbappe i jedno trafienie Moise Keana pogrążyły w środę Barcelonę w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Gospodarze byli w stanie odpowiedzieć jedynie bramką Leo Messiego z rzutu karnego. Po meczu Mbappe był pytany o swoją przyszłość, bo od wielu miesięcy spekuluje się o jego transferze do Realu Madryt.

Umowa 22-latka z PSG obowiązuje tylko do końca czerwca 2022 roku, ale napastnik nigdzie się nie wybiera. - Koszulka PSG jest bliska memu sercu. Moja przyszłość? Od zawsze powtarzam, że jestem szczęśliwy w Paryżu. Głupio byłoby decydować o swojej przyszłości po jednym meczu, bo chodzi o długoterminową refleksję, ale naprawdę jestem szczęśliwy w PSG - przyznał Mbappe cytowany przez "RMC".

To kolejna dobra wiadomość dla kibiców PSG, których już przed meczem uspokajał nowy trener.

- Ciągle jestem pytany o Mbappe i Neymara. Wierzę, że obaj zostaną w klubie na długie lata. Podchodzę do tej sprawy z dużym optymizmem. Klub pracuje, by zatrzymać Neymara i Mbappe. Widzę, że obaj są szczęśliwi. Dobrze się czują w PSG. Gdyby obaj zostali, byłaby to z pewnością dobra nowina nie tylko dla mnie, ale przypuszczam, że także dla wszystkich kibiców - stwierdził Mauricio Pochettino.

Niebywałe liczby Mbappe

Mbappe gra dla PSG od 2017 roku. Do tej pory zdobył w barwach paryżan 111 bramek w 153 meczach. Dwukrotnie w tym czasie zostawał królem strzelców Ligue 1 i trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Francji. W 2018 roku zdobył z reprezentacją Francji mistrzostwo świata. Rewanżowy pojedynek, który wydaje się formalnością, odbędzie się 10 marca w Paryżu.