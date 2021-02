Nagelsmann odwracał wzrok. Nie mógł na to patrzeć. Niewytłumaczalne błędy

Julian Nagelsmann po ostatnim gwizdku pewnie znów zamknął się w małym pokoiku ze swoim asystentem i laptopem, by jeszcze raz zobaczyć, jak padły dwie bramki dla Liverpoolu i jakoś spróbować to zrozumieć. Zrobił tak trzy i pół roku temu, gdy był jeszcze trenerem Hoffenheim i w eliminacjach Ligi Mistrzów przegrał z Liverpoolem 2:4. Juergen Klopp wszedł wtedy do tego pokoju i zobaczył młodszego kolegę, który wciąż nie rozumie, jak jego zespół już po 20 minutach przegrywał 0:3. Od kilkunastu minut gapił się w ekran, ale wciąż nie potrafił tego pojąć. Klopp - starszy, bardziej doświadczony - zamknął mu komputer i poradził, by się już nie zadręczał, bo i tak jest po meczu i nic nie da się zrobić.

Julianowi Nagelsmannowi trudno będzie zrozumieć te błędy

Zawód po wtorkowym meczu Lipska z Liverpoolem był pewnie jeszcze większy. Jeszcze trudniej było Nagelsmannowi zrozumieć, co wydarzyło się w akcjach bramkowych: jak Marcel Sabitzer mógł podać tak niecelnie do Lukasa Klostermanna, że piłka trafiła prosto pod nogi Mohameda Salaha i jak pięć minut później Nordi Mukiele mógł tak fatalnie obliczyć, gdzie spadnie piłka, że nawet w nią nie trafił, sam upadł na murawę i nie pobiegł za Sadio Mane. Przecież to Liverpool przyleciał do Budapesztu z workiem bramek straconych po głupich błędach. To jego piłkarze przestali być "mentalnymi kolosami" - jak mówił w zeszłym sezonie Klopp - i teraz nawet drobne niepowodzenie wywoływało lawinę błędów. To oni tracili gola za golem i w kilka minut przekreślali szanse na dobry wynik. Znów mieli na środku obrony pomocnika - Jordana Hendersona i świeżaka - Ozana Kabaka, a za ich plecami niepewnego Alissona Beckera. Nadal mieli tak samo długą listę kontuzjowanych. A jednak to RB Lipsk zagrał, jak ostatnio miał w zwyczaju grać Liverpool.

Zawodnicy Juergena Kloppa wreszcie nie popełnili większych błędów, a gdy już rywale zagrali nietuzinkowo, dopisywało im szczęście. A to przed stratą gola uchronił ich słupek, to wybitnie obronił Alisson, to kompletnie przestrzelił Angelino albo minimalnie pomylił się Hee-Chan Hwang. Wygrali absolutnie zasłużenie, bo w całym meczu stworzyli więcej okazji, przez większość czasu mieli inicjatywę. Ale przecież w ostatnich ligowych spotkaniach z Manchesterem City i Leicester City długimi fragmentami też grali nieźle i jeszcze w drugich połowach mieli dobre wyniki. Dopiero później działo się niewytłumaczalne: najpierw dostali trzy gole w dziesięć minut od piłkarzy Pepa Guardioli, później trzy w siedem minut od Leicester. Nadchodzącej katastrofy nawet nie dało się przewidzieć. Gole wpadały znienacka. I z Lipskiem mogło być podobnie. Niemcy po stracie dwóch goli w pięć minut ruszyli do ataku. Brakowało im skuteczności, ale też piłkarze Liverpoolu grali znacznie solidniej niż ostatnio i udało im się utrzymać dwubramkowe prowadzenie.

Liverpool ma lepszy humor, ale wciąż te same problemy

Co kamera pokazywała Nagelsmanna, to stał z rozłożonymi rękami. W końcu odwracał wzrok od boiska. Nie mógł na to patrzeć. Piłkarze nie grali jego futbolu: zbyt wiele było niedokładności w wyprowadzeniu piłki, nie naciskali z taką agresją jak zazwyczaj. A gdy zaraz po przerwie wydawało się, że wreszcie zaczynają grać na swoim poziomie, sprezentowali Liverpoolowi dwa gole. W obu akcjach w niewytłumaczalny sposób stracili piłkę i po chwili rywale spotykali się sam na sam z Peterem Gulascim. Węgier wychodził, rozkładał ręce i nogi, ale Salah i Mane uderzali tuż obok niego. Nie do takiej gry przyzwyczaili najlepsi obrońcy Bundesligi, którzy w 21 meczach stracili 18 bramek. - Popełniliśmy dwa rażące błędy. Ale myślę, że jeszcze gorsze jest to, że nie wykorzystaliśmy swoich szans na strzelenie gola. Mogę wyliczać te sytuacje… Nie brakowało okazji. Nie czuję, że byliśmy o tyle gorsi, żeby przegrać dwoma golami - mówił Nagelsmann na pomeczowej konferencji.

Szanse na awans Lipska do ćwierćfinału znacząco spadły. Tym bardziej że ten mecz w Budapeszcie traktowany jest jako ich domowy. Rewanż odbędzie się 10 marca na Anfield albo jeszcze raz w stolicy Węgier. Decyzja dopiero zapadnie. Wcześniej wróci pewnie dyskusja o przenoszeniu meczów i niesprawiedliwościach z tym związanych. Gulasci, urodzony w Budapeszcie, jeszcze przed meczem zwracał uwagę, że w fazie grupowej wygrywali u siebie z Manchesterem United, PSG i Basaksehirem. Własny stadion niewątpliwie był ich atutem.

Natomiast Liverpool wróci do Anglii w lepszym humorze, ale z tymi samymi problemami: jedno zwycięstwo - choć niezwykle ważne w kontekście samopoczucia piłkarzy - nie zmienia wiele. Nadal ma długą listę problemów (szeroko pisaliśmy o nich TUTAJ) i jeszcze dłuższą listę kontuzjowanych. Przeciwko Lipskowi miał za to szczęście, którego ewidentnie brakowało mu w ostatnich tygodniach. Ale czy fortuna uśmiechnie się również w kolejnym meczu?