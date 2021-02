Dwa gole w pięć minut i w starciu Lipsk - Liverpool już wszystko jasne?

Ten mecz zaczął się dobrze. Nawet bardzo dobrze. I to mimo że do przerwy nie padły żadne bramki. Wysokie tempo i pressing z obu stron początkowo był imponujący. Sprawiał, że brak goli był niezauważalny. - Może nie sypiam najlepiej, moja broda jest coraz bardziej siwa, a mina skwaszona, bo pogoda nie dopisuje, ale jestem pełen energii. Obecną sytuację traktuję jako jedno z największych wyzwań w karierze - mówił Juergen Klopp przed wtorkowym meczem 1/8 Ligi Mistrzów z RB Lipsk.

Zaczął RB Lipsk, ale potem sprezentował dwa gole w pięć minut

Wyzwanie na pewno jest duże, bo tak źle w Liverpoolu za jego kadencji jeszcze nie było. Z ostatnich 10 meczów w Premier League mistrzowie Anglii wygrali tylko dwa, praktycznie tracąc szanse na obronę tytułu. W środę też mogło zacząć się źle, bo Lipsk mógł prowadzić już od 5. minuty. Z lewej strony dośrodkowywał wtedy Angelino, w drugie tempo wbiegł Dani Olmo, którego uderzenie głową zatrzymało się na słupku bramki Alissona.

Im dłużej trwała pierwsza połowa, tym Liverpool wyglądał lepiej. Zaczął przeważać. Ale albo nie trafiał w bramkę, albo dobrze w tej bramce spisywał się Peter Gulacsi. Zresztą to w ogóle był niezły mecz bramkarzy, bo Alisson też bronił nieźle. I też uratował Liverpool - na początku drugiej połowy, kiedy w sytuacji sam na sam obronił strzał Christophera Nkunku.

A potem zaczęły się błędy piłkarzy z Lipska. Najpierw w 53. minucie Marcel Sabitzer zagrał piłkę do tyłu tak, że ta trafiła pod nogi Mohameda Salaha, który z tego skorzystał i pokonał Gulacsiego. Pięć minut później było już 2:0. Tym razem po błędzie Nordiego Mukiele, który poślizgnął się i nie przechwycił długiej piłki. Ta trafiła do Sadio Mane, który podobnie jak Salah, nie miał problemów, by wykorzystać sytuację sam na sam.

Więcej goli w tym meczu - rozgrywanym w Budapeszcie - już nie padło. Liverpool przed rewanżem - który też najprawdopodobniej zostanie rozegrany na neutralnym terenie i też w Budapeszcie - ma dwubramkową zaliczkę. Drugie spotkanie 10 marca.