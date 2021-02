Gdzie i kiedy oglądać mecz RB Lipsk - Liverpool? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Liverpool po raz pierwszy w swojej historii będzie mierzył się z RB Lipsk. Dla trenera Juergena Kloppa także będzie to pierwsze starcie z obecnym wiceliderem Bundesligi. Pierwszy mecz 1/8 finału będzie jednocześnie sentymentalny dla bramkarza RB Lipsk, Petera Gulacsiego. Węgier był piłkarzem Liverpoolu w latach 2007-2013, ale nie zagrał w żadnym oficjalnym meczu w pierwszym zespole.

Lipsk – Liverpool. I Klopp, i Nagelsmann zmagają z licznymi osłabieniami w swoich zespołach

Zarówno Lipsk, jak i Liverpool w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów nie wyjdą w najmocniejszych jedenastkach. Julian Nagelsmann nie będzie mógł skorzystać z Emila Forsberga, Benjamina Henrichsa, Konrada Laimera (cała trójka z kontuzjami kolana – przyp.red), Dominika Szoboszlaia (kontuzja pachwiny – przyp.red) oraz Justina Kluiverta (uraz kostki – przyp.red).

Juergen Klopp z kolei nie będzie miał do dyspozycji Jamesa Milnera (problem ze ścięgnem udowym – przyp.red), Naby’ego Keity (został w Liverpoolu decyzją trenera – przyp.red), Fabinho (problem mięśniowy – przyp.red), Diogo Joty (wraca do treningów – przyp.red), Virgila van Dijka, Joe Gomeza (obaj kontuzja kolana – przyp.red) i Joela Matipa (kontuzja mięśnia przywodziciela – przyp.red).

W ostatnich tygodniach z transferem do Liverpoolu był łączony Dayot Upamecano. Ostatecznie Francuz podpisał umowę z Bayernem Monachium do 30 czerwca 2026 roku i przejdzie do zespołu mistrza Niemiec po zakończeniu sezonu. Mistrz Anglii z kolei obecnie obserwuje innego obrońcę Lipska, Ibrahimę Konate.

RB Lipsk – Liverpool. Oficjalne składy

Lipsk: Gulacsi – Mukiele, Klostermann, Upamecano – Adams, Haidara, Kampl, Angelino – Olmo, Nkunku, Sabitzer

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Henderson, Kabak, Robertson - Wijnaldum, Thiago, Jones - Salah, Mane, Firmino

Gdzie i kiedy oglądać mecz Lipsk – Liverpool?

Spotkanie między RB Lipskiem, a Liverpoolem, odbędzie się 16 lutego 2021 roku o godzinie 21:00 na neutralnym stadionie w Budapeszcie. W Polsce mecz będzie można obejrzeć w Polsacie Sport Premium 2 i w serwisie Ipla.tv. Relacja na żywo będzie dostępna na stronie Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.