Klopp: "Traktuję jako jedno z największych wyzwań w karierze". Tak źle jeszcze nie było

Tak źle w Liverpoolu za kadencji Juergena Kloppa jeszcze nie było. Z ostatnich 10 meczów w Premier League mistrzowie Anglii wygrali tylko dwa, praktycznie tracąc szanse na obronę tytułu. Zespół Niemca przegrał trzy ostatnie mecze z rzędu, co drużynie z Anfield Road przydarzyło się pierwszy raz od listopada 2014 roku. Liverpool traci do Manchesteru City już 13 punktów, a dodatkowo odpadł też z Pucharu Anglii, gdzie przegrał z Manchesterem United.

Problemy Kloppa nie ograniczają się jedynie do pracy i futbolu. Ostatnio dowiedzieliśmy się też o śmierci matki niemieckiego szkoleniowca, który z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa nie mógł wziąć udziału w pogrzebie.

Wszystko to złożyło się na powstanie plotek dotyczących przyszłości Kloppa. Przed wtorkowym meczem z RB Lipsk w Lidze Mistrzów część angielskich mediów sugerowała nawet, że Niemiec może zostać zwolniony.

- Nie potrzebuję przerwy - zapewnił Klopp. - Ostatnią rzeczą, którą chcę robić, jest mówienie o prywatnych sprawach podczas konferencji prasowej. To nie jest kwestia ostatnich trzech tygodni, ta sprawa była poważna od dużo dłuższego czasu i w rodzinie jakoś sobie z nią radziliśmy - dodał Niemiec.

Klopp: Nie musicie się o mnie martwić

- W futbolu pracuję od 30 lat, trenerem jestem od 20. Umiem rozdzielić pracę od prywatności i nie przejmować się szumem z zewnątrz. Kiedy jestem w pracy, jestem z wami. Uszanujcie czas, który spędzam z rodziną.

- Oczywiście nie jest tak, że to, co dzieje się w moim życiu, na mnie nie wpływa. Nikt jednak nie musi się o mnie martwić. Może nie sypiam najlepiej, moja broda jest coraz bardziej siwa, a mina skwaszona, bo pogoda nie dopisuje, ale jestem pełen energii. Obecną sytuację traktuję jako jedno z największych wyzwań w karierze - dodał Klopp.

- Rozwiążemy nasze problemy poprzez grę w piłkę. Będziemy walczyć jak zawsze, to nasz jedyny plan. Rozumiem, że są ludzie, którzy nie są zadowoleni z naszych wyników i jestem pierwszą osobą odpowiedzialną za to, jednak nie możemy zapomnieć, że nawet ostatnio mieliśmy dobre momenty. Media mogły już o tym zapomnieć, ale my nie możemy, bo to dobry punkt wyjścia do poprawy rezultatów - zakończył Klopp.

Po wtorkowym meczu z RB Lipsk Liverpool czekają derby miasta z Evertonem. To spotkanie w sobotę o godzinie 18:30.