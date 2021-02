Badania potwierdziły czarny scenariusz w sprawie Neymara. Klątwa 1/8 finału dalej działa?

Fatalne wieści dla Paris Saint-Germain w przededniu meczu z Barceloną. Mistrzowie Francji za pięć dni zagrają na Camp Nou i będą osłabieni brakiem Neymara. Badania przeprowadzone w czwartkowe popołudnie w American Hospital of Paris potwierdziły czarny scenariusz, jaki zakładali działacze PSG – kontuzja mięśnia przywodziciela w lewym udzie i około czterech tygodni przerwy. Oznacza to, że genialnego Brazylijczyka może zabraknąć w obu spotkaniach z Barcą, bo rewanż na Parc des Princes odbędzie się 10 marca.

Neymar był kopany na potęgę. Badania potwierdziły diagnozy działaczy PSG

Neymar doznał kontuzji w meczu z drugoligowym Caen (1:0) w krajowym pucharze. 30-latek był w nim na potęgę kopany przez zawodników rywala, dla których faulowanie było jedynym sposobem na zatrzymanie napastnika. Ten niedługo po przerwie został sfaulowany przez Steeve'a Yago i poczuł ból, ale grał dalej. Chwilę później Yago znów bezpardonowo zaatakował rywala. Gwiazdor PSG padł na murawę i zszedł z boiska, a zastąpił go Kylian Mbappe. Jak informowało "L'Equipe", snajper stadion opuścił o kulach. Już wtedy przewidywania na temat jego stanu zdrowia były złe, jednak działacze PSG woleli poczekać do wyników testów. Te, na ich nieszczęście, potwierdziły wstępne, środowe diagnozy.

Trener PSG krytykuje arbitrów: "Mam wrażenie, że czasami sędziowie nie chronią zawodników"

– Nie chcę komentować sposobu gry rywala. Mam jednak wrażenie, że czasami sędziowie nie chronią zawodników – narzekał Mauricio Pochettino, trener PSG, który w nocy z czwartku na piątek będzie gościem w hiszpańskiej audycji "El Transistor", gdzie na pewno ujawni więcej szczegółów na temat stanu zdrowia Neymara. Brazylijczyk był szczególnie zmotywowany na dwumecz z Barceloną, bo to właśnie z niej w 2017 roku trafił do Francji, ale ostatecznie będzie mógł obejrzeć go w telewizji, tak jak Angel Di Maria, którego zabraknie przynajmniej w pierwszym spotkaniu.

Czy "klątwa" PSG zostanie przedłużona? Historia mówi jasno – nie ma Neymara, nie ma awansu. Brazylijczyk ma szczególnego "pecha" do 1/8 finału

Warto dodać, że Neymar ma szczególnego pecha do rywalizacji w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Od czasu transferu do Paryża, jego zespół czterokrotnie wychodził z grupy, ale Brazylijczyk wystąpił w ledwie trzech spotkaniach. W 2018 roku opuścił rewanż z Realem Madryt (1:3, 1:2), rok później oglądał z trybun, jak jego koledzy byli eliminowani przez Manchester United (2:0, 1:3), w poprzednim sezonie zdobył dwie bramki w dwóch starciach z Borussią Dortmund (1:2, 2:0), a teraz opuści obie odsłony rywalizacji z Barcą. W sumie to ledwie trzy występy w ośmiu spotkaniach, a też symptomatyczne jest, iż od czasu jego transferu paryżanom ledwie raz udało się awansować dalej niż do 1/8 finału – było to właśnie w sezonie, w którym mogli liczyć na Neymara.