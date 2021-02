Skandal wstrząsnął Ligą Mistrzów, ale kar nie będzie. Media: UEFA wyjaśniła sprawę

Działacze UEFA dokonali szczegółowej analizy kontrowersyjnej sytuacji na podstawie nagrań z monitoringu i zeznań świadków. Śledztwo europejskiej centrali piłkarskiej wykluczyło rasistowskie incydenty - informuje Emanuel Rosu, rumuński dziennikarz.

Do skandalu doszło w trakcie grudniowego meczu Ligi Mistrzów między PSG i Basaksehirem. W 12. minucie czerwoną kartką ukarany został asystent trenera tureckiej drużyny, Pierre Webo. Kameruńczyk wskazywał, że czwarty sędzia, Sebastian Coltescu, nazwał go "negru" (co po rumuńsku oznacza "czarny" - przyp.red.). Po całym zamieszaniu piłkarze obu klubów solidarnie postanowili, że zejdą do szatni i nie dograją meczu.

"Daj mu kartkę! Temu czarnemu!"

Całe zamieszanie miało się zacząć już w 10. minucie, gdy Okan Buruk, trener Turków, miał pretensje do arbitra, że ten zbyt szybko ukarał jego zawodnika żółtą kartką. - To nie koszykówka! To był dopiero pierwszy faul! Nie jesteśmy w Rumunii, my jesteśmy Turkami - krzyczał Buruk w kierunku arbitra technicznego. Następnie słychać słowa, które rozpętały całą burzę, a więc "negru, negru!". - Daj mu kartkę! Temu czarnemu! Podejdź tam i zobacz, kim jest ten czarny. Nie można się tak zachowywać - zdaniem Emanuela Rosu, rumuńskiego dziennikarza, nie była to jednak wypowiedź Coltescu, który został o to oskarżony. Rasistowska słowa miał paść z ust sędziego asystenta, Octaviana Sovre'a.

Śledztwo w tej sprawie nie wykazało jednak żadnych rasistowskich incydentów. Dzień po przykrym incydencie PSG pokonało Basaksehir 5:1 i pewnie awansowało do 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie zagra z Barceloną. Turecka drużyna zajęła ostatnie miejsce w grupie i odpadła z europejskich pucharów.