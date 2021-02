UEFA chce powstrzymać powstanie Superligi. Ma pomysł na zmiany w Lidze Mistrzów

Od dłuższego czasu pojawiają się pogłoski o utworzeniu Superligi. Nowy pomysł europejskiej centrali na organizację Ligi Mistrzów ma temu zapobiec. Zmiany miałyby zostać wprowadzone od sezonu 2024/2025.

Zobacz wideo "Dwie grupy będą lobbowały za starą formułą Ligi Mistrzów"

Więcej spotkań i większe dochody w Lidze Mistrzów

Nowy format ma zagwarantować klubom większą liczbę spotkań, a co za tym idzie większe dochody. Dlatego UEFA proponuje zwiększenie liczby uczestników turnieju z 32 do 36. Każdy zespół miałby rozegrać co najmniej 10 meczów z różnymi rywalami. Nie będzie już fazy grupowej – ta ma zostać zastąpiona formatem szwajcarskim. Wszystkie drużyny zostałyby ulokowane w jednej dywizji. O tym kto z kim zagra, ma decydować losowanie.

To na razie tylko propozycja. W ubiegły piątek nad pomysłem dyskutowano w European Leagues (Europejskie Zawodowe Ligi Piłkarskie), reprezentującym ponad 900 klubów w 32 profesjonalnych ligach w 25 krajach w Europie.

Jako największy problem tej propozycji wskazano większą liczbę spotkań, a co za tym idzie, napięty terminarz. W Anglii niemal na pewno oznaczałoby to rezygnację z rozgrywania Pucharu Ligi Angielskiej.