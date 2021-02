Sky Sports: Mecz 1/8 finału LM może się odbyć w Polsce. Warszawa jedną z opcji

Materiał aktualizowany

REKLAMA

W związku z koronawirusowymi obostrzeniami, Atletico nie może zorganizować meczu z Chelsea na własnym stadionie. Hiszpanie od świąt Bożego Narodzenia mają ograniczony ruch z Wielką Brytanią, co zmusiło działaczy z Madrytu do poszukania alternatywnego obiektu. Długo sugerowano, że pierwszy mecz 1/8 finału odbędzie się w Bukareszcie, jednak w grze pojawiła się też inna opcja – Warszawa.

Zobacz wideo Sport.pl #PoWeekendzie

Liga Mistrzów w Warszawie? Mogą doprowadzić do tego koronawirusowe obostrzenia

Tę informację na Twitterze przekazał dziennikarz Sky Sports Angelo Mangiante. Mecz musiałby się odbyć na stadionie miejskim przy ul. Łazienkowskiej 3, na którym na co dzień grają piłkarze Legii Warszawa. Na PGE Narodowym byłoby to niemożliwe, bo istnieje tam obecnie tzw. Szpital Narodowy oraz punkt szczepień na Covid-19.

Liga Mistrzów w Warszawie? Decyzja musi zapaść w poniedziałek

Zgodnie z protokołem przygotowanym przez UEFA, który opisywaliśmy tutaj, gospodarze pierwszych meczów Ligi Mistrzów mają czas do poniedziałku, by poinformować o problemach związanych z organizacją spotkań. Na nich spoczywa obowiązek znalezienia alternatywnego stadionu. Jeżeli starcie nie doszłoby do skutku, przyznany zostałby walkower.

W Polsce nie ma obowiązku kwarantanny dla sportowców

Teoretycznie, nie ma przeciwwskazań do organizacji meczu w Polsce. Do Polski mogą wjechać "cudzoziemcy, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także akredytowani dziennikarze, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się zawodów, terminu oraz charakteru uczestnictwa stosownym pismem wystawionym przez organizatora zawodów lub poświadczonym przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy".

Zwolnione z kwarantanny będą za to "osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim, lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy".

Kłopoty UEFA. Mecze Ligi Mistrzów muszą być przenoszone

Warto dodać, że pierwszy mecz RB Lipsk z Liverpoolem w 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany 16 lutego na neutralnym stadionie w Budapeszcie. Decyzję o przeniesieniu spotkania skrytykowali - jeden z niemieckich polityków, Lars Klingbeil i dyrektor sportowy zespołu z Lipska, Markus Kroesche. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.