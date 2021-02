Jest decyzja ws. meczu RB Lipsk z Liverpoolem w Lidze Mistrzów! "Irytujące"

- UEFA może potwierdzić, że pierwsze spotkanie 1/8 finału LM pomiędzy Lipskiem a Liverpoolem odbędzie się 16 lutego w Puskas Arenie w Budapeszcie - czytamy w komunikacie, opublikowanym przez UEFA na Twitterze. Tym samym nie będzie walkowera dla Liverpoolu.

Mecz RB Lipsk - Liverpool w LM odbędzie się w Budapeszcie

Pojedynek ten pierwotnie miał odbyć się w Niemczech, we wtorek 16 lutego. Ale niemiecki rząd zakazał lotów do Niemiec z krajów szczególnie dotkniętych nowymi mutacjami koronawirusa. Zakaz ten obejmuje oczywiście Wielką Brytanię i ma obowiązywać do 17 lutego, czyli dzień po planowanym terminie spotkania.

W myśl przepisów UEFA, jeśli władze kraju gospodarza ze względu na przepisy sanitarne uniemożliwiają rozegranie spotkania, klubowi który miał grać u siebie, groził walkower. I to ten klub musiał poszukać rozwiązania: znaleźć nowe miejsce meczu w kraju, który nie ma tak ostrych przepisów. UEFA postanowiła zatem przenieść pierwszy mecz 1/8 finału pomiędzy RB Lipsk a Liverpoolem do Budapesztu. Rewanżowe spotkanie zaplanowane jest na 10 marca.

Oprócz Budapesztu kandydatami do rozegrania meczu były również inne lokalizacje - Salzburg, Londyn oraz polskie stadiony w Gdańsku i Krakowie. Na Węgrzech przepisy sanitarne dotyczące pandemii koronawirusa są poluzowane. Co prawda do 1 marca obowiązują ścisłe kontrole graniczne, ale pozwalają one sportowcom wrócić do swoich krajów. Wystarczy tylko mieć negatywny wynik testu na Covid-19.

Niemiecki polityk grzmi: "To nie jest dobry znak"

RB Lipsk ma obowiązek pokryć koszty przeniesienia i organizacji spotkania w Budapeszcie. Tę decyzję skrytykował jeden z niemieckich polityków. - Byłoby lepszym rozwiązaniem, gdyby ten mecz został przełożony lub odwołany. Te spotkanie nie powinno być na pierwszym miejscu. Piłkarze muszą zadać sobie pytanie, czy w takim momencie nie tracą kontaktu z rzeczywistością. Każdy ma ograniczenia, a teraz przenosimy mecz do innego miejsca w Europie. Myślę, że to nie jest dobry znak - grzmiał sekretarz generalny SPD, Lars Klingbeil w programie "Frühstart" emitowanym w stacji RTL.

Zadowolony nie był również dyrektor sportowy RB Lipsk. - To wszystko jest irytujące, ale aktualnie jest taka sytuacja i musimy się do niej dostosować - dodał Markus Kroesche.