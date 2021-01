Szykuje się rewolucja w Lidze Mistrzów! UEFA rozmawia o nowym formacie rozgrywek

O wariancie szwajcarskim UEFA miałaby rozmawiać już dłużej. Chodzi o uatrakcyjnienie rozgrywek i jak najmniej meczów słabszych drużyn z tzw. elitą. O takim rozwiązaniu informował już wcześniej "The Times".

Nowy format Ligi Mistrzów za cztery sezony?

Portal meczyki.pl ustalił, że poniedziałkowe zebranie UEFA dotyczyło właśnie możliwego wcielenia w życie tego wariantu. Mógłby zacząć funkcjonować już od sezonu 2024/2025.

A jak wygląda zarys zmian? "W Lidze Mistrzów uczestniczyłoby 32 lub 36 zespołów. Wszystkie rywalizowałyby w jednej grupie. Kluby, które awansowałyby do rozgrywek, zostałyby uszeregowane według rankingu UEFA i podzielone na cztery koszyki. Każdy klub miałby rozegrać w fazie grupowej dziesięć spotkań - pięć u siebie i pięć na wyjeździe. Każdy mecz byłby rozgrywany z innym rywalem. Do kolejnej fazy turnieju awansowałoby osiem najlepszych drużyn. Kolejne szesnaście walczyłoby w dodatkowej rundzie kwalifikacyjnej. Dziewiąte miejsce byłoby sparowane z 24., dziesiąte z 23., jedenaste z 22. i tak dalej. Zwycięzcy dołączaliby do ośmiu automatycznie zakwalifikowanych, a przegrani spadaliby do fazy pucharowej Ligi Europy" - czytamy w artykule.

Możliwy także powrót Final 8

"Jak UEFA tworzyłaby terminarz w nowym formacie? Oto jeden z pomysłów: Zespoły z Koszyka 1 grałyby dwa mecze z zespołami z Koszyka 1, trzema zespołami z Koszyka 2 i 3 oraz dwoma z Koszyka 4. Obowiązywałby jeden mecz, bez rewanżu. Pięć spotkań byłoby rozgrywanych u siebie, a pięć na wyjeździe" - opisuje dziennikarz meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk.

Format jest jeszcze niedopracowany, a wśród działaczy trwają dyskusje m.in. nad liczbą drużyn, które brałyby udział w kolejnych fazach rozgrywek. Jeśli byłoby to osiem drużyn w ostatniej fazie, to możliwe byłoby przeprowadzenie turnieju Final 8 na wzór zeszłego sezonu, czego domagało się wielu ekspertów i kibiców, którzy twierdzili, że to ciekawy format.