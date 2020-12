Do internetu wyciekł raport Mourinho. "Notoryczny kłamca, łatwo upada"

W 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2005/06, tak samo jak rok wcześniej, Chelsea grała z FC Barceloną. W pierwszym starciu w sezonie 2004/05 lepsi byli londyńczycy, którzy, choć przegrali 1:2 w pierwszym meczu na Camp Nou, to w rewanżu u siebie pokonali zespół Franka Rijkarda 4:2 i awansowali do ćwierćfinału rozgrywek.

W kolejnym sezonie los znów skojarzył Chelsea z FC Barceloną, a tym razem pierwszy mecz odbył się w Londynie. To właśnie raport taktyczny sprzed tego spotkania przygotowany przez Jose Mourinho i jego ówczesnego asystenta, Andre Villasa-Boasa, wyciekł do internetu. Portugalczycy ze szczegółami opisali grę przeciwników, porównując ją do tej sprzed roku. W raporcie opisani są też między innymi piłkarze oraz sposób rozgrywania stałych fragmentów gry.

"Zespół ustawiony w formacji 4-3-3. W porównaniu do zeszłego roku drużyna poprawiła agresję w fazie przejścia do ataku, jednak z drugiej strony jest dużo słabsza w charakterystycznej dla niej grze pozycyjnej i jest bardzo uzależniona od kreatywności Messiego oraz Ronaldinho. Chociaż to tylko pierwszy mecz, to na pewno będą chcieli strzelić gola. Popełniają bardzo dużo błędów w pierwszej fazie ataku, jednak w trzeciej i czwartej są zabójczo skuteczni. Nieustannie wymuszają rzuty wolne i karne" - czytamy w raporcie.

Jak Mourinho i Villas-Boas opisali najważniejszych zawodników w Barcelonie?

Carles Puyol: Bardzo agresywny, ale też łatwo ulega emocjom. Wykłóca się z sędziami, bardzo często prowokuje. Chociaż potrafi przewidywać wydarzenia na boisku, to popełnia błędy w ustawieniu (wychodzi z napastnikiem do linii pomocy) i nie jest najlepszym liderem (chce łapać na spalonego, gdy nie jest to możliwe). Bardzo często gra ciałem, wykorzystując swoją siłą, więc możemy wykorzystać to do szukania kontaktu i wymuszania fauli. Bardzo dobry i skuteczny w grze głową.

Umiejętności techniczne pozwalają mu na zgubienie rywala przy pierwszym kontakcie z piłką. Nie boi się wchodzić w pojedynki z bocznymi obrońcami. Schodzi do środka, by uderzyć na bramkę lub biegnie do linii końcowej, by dośrodkować. Dużo groźniejszy, gdy tworzy przestrzeń między liniami i wyciąga z pozycji środkowego obrońcę. Lubi zagrywać do Eto'o i Messiego lub wbiegającego z głębi pomocnika. Bardzo słaby w przejściu z ataku do obrony i w fazie defensywnej. To notoryczny oszust, łatwo upada. Lionel Messi: Jakość + szybkość, ale korzysta niemal zawsze tylko z lewej nogi. Dokładnie takie same zachowania jak Ronaldinho. Zachęca drużynę do ataku poprzez długie posiadanie piłki, doskonały w pojedynkach. Jeśli jest możliwość sfaulowania go przed polem karnym, róbmy to jak najszybciej i jak najdalej od bramki. Właśnie wrócił po kontuzji.

Zachęta do agresywnego podejścia i faulowania Messiego zgubiła Chelsea w tamtym meczu na Stamford Bridge. Londyńczycy przegrali go 1:2, już od 37. minuty grając w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Asiera del Horno. Chociaż drużyna Mourinho prowadziła po samobójczym trafieniu Thiago Motty, to FC Barcelona wygrała po samobóju Johna Terry'ego i trafieniu Samuela Eto'o.

Mecz rewanżowy zakończył się remisem 1:1. FC Barcelona wygrała tamtą edycję Ligi Mistrzów, pokonując w finale Arsenal.