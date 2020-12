Oskarżający zmienią się w oskarżanych. Rumuńscy sędziowie też byli obrażani na tle rasowy? Żądają śledztwa

Do skandalu doszło w trakcie zeszłotygodniowego meczu Ligi Mistrzów między PSG i Basaksehirem. W 12. minucie czerwoną kartką ukarany został asystent trenera tureckiej drużyny, Pierre Webo. Kameruńczyk wskazywał, że czwarty sędzia, Sebastian Coltescu, nazwał go "negru" (co po rumuńsku oznacza "czarny" - przyp.red.). Po całym zamieszaniu piłkarze obu klubów solidarnie postanowili, że zejdą do szatni i nie dograją meczu. Ten został dokończony dzień później, a spotkanie poprowadzili polscy sędziowie.

Skandal w Lidze Mistrzów. To nie Coltescu jest winny?

Całe zamieszanie zaczęło się w 10. minucie, gdy Okan Buruk, trener Turków, miał pretensje do arbitra, że ten zbyt szybko ukarał jego zawodnika żółtą kartką. - To nie koszykówka! To był dopiero pierwszy faul! Nie jesteśmy w Rumunii, my jesteśmy Turkami - krzyczał Buruk w kierunku arbitra technicznego.

Następnie słychać słowa, które rozpętały całą burzę, a więc "negru, negru!". - Daj mu kartkę! Temu czarnemu! Podejdź tam i zobacz, kim jest ten czarny. Nie można się tak zachowywać - zdaniem Emanuela Rosu, rumuńskiego dziennikarza, nie jest to jednak wypowiedź Coltescu, który został o to oskarżony. Rasistowska słowa miał paść z ust sędziego asystenta, Octaviana Sovre'a.

Rumuni wzywają UEFA do przeprowadzenia śledztwa

UEFA wciąż prowadzi śledztwo w tej sprawie, a rumuńska federacja piłkarska wezwała ją do przeprowadzenia kolejnego, odrębnego. Jak poinformował Rosu już od 2. minuty rumuńscy sędziowie mieli być obrażani przez rezerwowych piłkarzy i sztab szkoleniowy Basaksehiru.

- W moim kraju Rumunia jest cygańska! Ale ja nie mogę powiedzieć "cygańska" - miał krzyczeć trener Okan Buruk. Według informatorów Rosu obelgi miały pojawiać się już kilka minut przed spięciem, do jakiego doszło między Webo, Coltescu i Sovrem.

PSG ostatecznie pokonało Basaksehir 5:1 i pewnie awansowało do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Francuzi zagrają tam z FC Barceloną. Turecka drużyna zajęła ostatnie miejsce w grupie i odpadła z europejskich pucharów.