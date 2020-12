Neymar znowu zagra z Leo Messim. Opublikował specjalną wiadomość

W mediach społecznościowych Neymar opublikował zdjęcie, na którym widać jak z Leo Messim wykonują przyjazny gest podczas jednej z gal Złotej Piłki. Ostatni raz PSG grało na tym samym etapie Ligi Mistrzów z FC Barceloną w 2017 roku. Wtedy wicemistrz Hiszpanii wyeliminował francuski zespół wygrywając w dwumeczu 6:5.

Do zobaczenia wkrótce mój przyjacielu

- napisał na Instagramie Neymar.

Neymar chciałby zagrać z Leo Messim. Latem dojdzie do hitowego transferu?

Pierwsze spotkanie w 1/8 finału Ligi Mistrzów między FC Barceloną a PSG odbędzie się 16 lutego 2021 roku o godz. 21:00. Mecz rozegrany zostanie w Hiszpanii. Dotychczas od 1995 roku oba zespoły rywalizowały ze sobą 11-krotnie. Bilans spotkań wynosi cztery wygrane FC Barcelony, cztery remisy oraz trzy zwycięstwa PSG.

Na początku grudnia m.in. "Mundo Deportivo" poinformowało, że Neymar postawił władzom PSG ultimatum. Przedłuży kontrakt z francuskim klubem pod warunkiem, że latem do zespołu dołączy Leo Messi. Transferowe spekulacje wywołała wypowiedź Brazylijczyka w "ESPN". - To czego najbardziej pragnę, to ponowna gra z Messim - powiedział 28-latek.

Do ewentualnych przenosin Messiego z FC Barcelony odnieśli się przedstawiciele hiszpańskiego klubu oraz Paris Saint-Germain. Prezes klubu Nasser Al-Khelaifi nie zaprzeczył plotkom, ale jednocześnie ich nie potwierdził. Dyrektor PSG z kolei tłumaczył słowa Neymara tylko tym, że wywiad z piłkarzem przeprowadzał argentyński dziennikarz. - Musiał rozmawiać z nim o Messim. To normalne - powiedział Leonardo.