Szał radość przegranej drużyny w Madrycie. Rywali już dawno nie było na murawie [WIDEO]

Przed ostatnią kolejką każda z drużyn mogła awansować z grupy B. Po pięciu meczach z ośmioma punktami na koncie na prowadzeniu była Borussia Moenchengladbach. Po siedem punktów miały Szachtar Donieck i Real Madryt, a pięć Inter Mediolan. Z jednej strony mogliśmy więc być świadkami sensacji, czyli odpadnięcia faworytów, ale z drugiej grającym u siebie Realowi i Interowi do awansu wystarczały zwycięstwa.

Borussia Moenchengladbach przegrała 0:2 i musiała drżeć o losy awansu. Po zakończeniu swojego meczu piłkarze niemieckiego zespołu obserwowali końcówkę spotkania Szachtara z Interem, który ostatecznie zakończył się bezbramkowym remisem. To oznaczało, ze Borussia awansowała do 1/8 finału.

Gdy piłkarze niemieckiego zespołu byli już pewni awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów, rzucili się do wielkiego świętowania historycznego awansu. Po raz pierwszy w erze Ligi Mistrzów awansowali do fazy pucharowej, co sprawiło, że ich radość była jeszcze większa. W przeszłości, w 1977 roku awansowali do finału Pucharu Europy.

Zobacz radość piłkarzy Borussii Moenchengladbach: