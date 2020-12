Kylian Mbappe pobił rekord wszech czasów w Lidze Mistrzów. Odebrał pozycję numer 1 Lionelowi Messiemu

Była 42. minuta meczu PSG z Basaksehirem, gdy trzeciego gola dla gospodarzy strzelił Kylian Mbappe. Francuz pewnie wykorzystał rzut karny, czym nie tylko podwyższył prowadzenie swojej drużyny na 3:0, ale też pobił rekord Ligi Mistrzów.

Mbappe pobił rekord Messiego

Mbappe stał się najmłodszym zawodnikiem, który zdobył 20 bramek w tych rozgrywkach. Francuz w dniu meczu z Basaksehirem ma dokładnie 21 lat i 355 dni.

Napastnik PSG pobił rekord, który do środy należał do Lionela Messiego. Argentyńczyk 20. bramkę w Lidze Mistrzów zdobywał, gdy miał 22 lata i 266 dni. Było to dokładnie 17 marca 2010 roku w meczu 1/8 finału rozgrywek, gdy FC Barcelona pokonała VfB Stuttgart.

Obecny sezon jest dla Mbappe piątym, w którym gra w Lidze Mistrzów. Po raz pierwszy Francuz zagrał w tych rozgrywkach w sezonie 2016/17. Wtedy, jeszcze w barwach AS Monaco, zdobył też pierwszą bramkę. Było to dokładnie 21 lutego 2017 roku, kiedy Mbappe strzelił gola w wyjazdowym meczu 1/8 finału rozgrywek z Manchesterem City.

