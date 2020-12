Inter Mediolan - Szachtar Donieck. Gdzie i o której oglądać? Transmisja TV, stream online

Szachtar Donieck już niejednokrotnie udowodnił, że potrafi wygrywać w europejskich pucharach. W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów dwukrotnie przekonał się o tym Real Madryt (wygrana 3:2 i 2:0). Najtrudniejszym dla Ukraińców rywalem dotychczas była Borussia Moenchengladbach, z którą Szachtar w dwóch meczach stracił aż 10 goli. Za to pierwsze spotkanie z Interem Mediolan zakończyło się bezbramkowym remisem.

Inter Mediolan i Szachtar Donieck zmotywowane na wzajemną rywalizację. "To nasza jedyna szansa"

Szachtar Donieck, podobnie jak Inter Mediolan wygrał ostatnie trzy spotkania, w tym jedno w Lidze Mistrzów. Zespół prowadzony przez Luisa Castro pokonał Real Madryt, natomiast piłkarze Antonio Conte zwyciężyli z Borussią Moenchengladbach (3:2) dając sobie szansę na awans fazy pucharowej. Obie drużyny muszą myślęć tylko o zwycięstwie, jeżeli chcą kontynuować grę w turnieju.

- Tydzień temu byliśmy w martwym punkcie. Teraz mamy nadzieję. Myślimy tylko o zwycięstwie, nie martwię się o resztą. To jest Liga Mistrzów i zaangażowanych w nią jest wiele świetnych klubów. To nie jest futbol pubowy - powiedział na konferencji Antonio Conte - Ostatni mecz był bardzo trudny. Mają w swoim składzie dużo jakości, piłkarzy z dobrą techniką i kilku z dobrą szybkością. Każdy mecz tworzy własną historię. Chcemy zagrać dobrze, ponieważ to nasza jedyna szansa na awans - dodał.

- Najważniejsza będzie gra zespołowa. Każdy z nas powinien sobie pomagać, dając z siebie 200 procent. Bardzo zależy mi na kontynuowaniu dobrej passy, ale to zależy tylko od tego, jak zagramy. Wszystko rozstrzygnie się na boisku. Każdy powinien zagrać z pełnym oddaniem i nie bać się niczego. Wtedy wszystko będzie dobrze - przyznał z kolei Anatolii Trubin, bramkarz Szachtara Donieck.

Inter Mediolan - Szachtar Donieck. Gdzie i o której oglądać mecz grupy B Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Inter Mediolan zagra z Szachtarem Donieck na własnym stadionie w środę (9 grudnia) o godz. 21:00. Spotkanie transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport Premium 3 lub po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w serwisie internetowym Ipla.tv. Relację na żywo z meczu będzie można śledzić na portalu Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.