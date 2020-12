Bayern Monachium - Lokomotiw Moskwa. Gdzie i o której oglądać Ligę Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Bayern Monachium wygrywając niemal wszystkie mecze w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów zapewnił sobie awans do fazy pucharowej już przed piątą kolejką rozgrywek grupowych. Dotychczas piłkarze Hansiego Flicka punkty stracili tylko w zeszłym tygodniu, remisując z Atletico Madryt 1:1. W środę kibice będą mogli ponownie zobaczyć trzech grających przeciwko reprezentantów Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lokomotiw Moskwa przed niezwykle ważnym spotkaniem. "W piłce nożnej zawsze jest szansa"

Lokomotiw Moskwa wciąż ma szansę na grę w europejskich pucharach. Choć do fazy pucharowej Ligi Mistrzów nie awansuje, tak pozostają nadzieje na Ligę Europy. W tym celu piłkarze rosyjskiego klubu muszą wygrać z Bayernem Monachium oraz liczyć na korzystny wyniki meczu Atletico Madryt z Salzburgiem. Obecnie zespół Marko Nikolicia zajmuje ostatnie miejsce w tabeli tracąc do 3. miejsca zaledwie jeden punkt.

Polscy sędziowie w obsadzie powtórzonego meczu PSG - Basaksehir

- To ostateczna runda Ligi Mistrzów. Zagraliśmy dobrze w czterech rundach, w przeciwieństwie do ostatniej. Jak wspomniałem przed pierwszym meczem z Bayernem. To najlepsza drużyna w Europie, o ile nie na całym świecie. Ale w piłce nożnej zawsze jest szansa. Chciałbym, żeby mój zespół walczył do ostatniej sekundy, do czasu aż mamy szansę - powiedział przed meczem Marko Nikolić.

Nowy rekordzista Ligi Mistrzów. Pobił 25-letni rekord

Wciąż nie poinformowano w jakim składzie wystąpią oba zespoły. Wiadomo natomiast, że może nie zabraknąć polskiego akcentu. W składzie Bayernu kolejnych goli szukać może Robert Lewandowski. Naprzeciw kapitana reprezentacji Polski stanąć mogą Maciej Rybus oraz Grzegorz Krychowiak. Poprzednie spotkanie w tej edycji Ligi Mistrzów między Bayernem Monachium a Lokomotiwem Moskwa zakończyło się wygraną niemieckiego zespołu 2:1.

Bayern Monachium - Lokomotiw Moskwa. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Bayern Monachium zmierzy się z Lokomotiwem Moskwa na własnym stadionie w środę (9 grudnia) o godz. 21:00. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport Premium 2 oraz po wykupieniu abonamentu w serwisie internetowym Ipla.tv. Relację na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.