Kylian Mbappe wspiera Pierre'a Webo. "Jesteśmy z tobą"

Była 12. minuta wtorkowego meczu pomiędzy PSG a Basaksehirem, gdy doszło do awantury przy linii bocznej. Piłkarze tłumaczyli coś sędziemu, Ovidiu Hateganowi, a ten ukarał żółtymi kartkami trzech graczy tureckiego zespołu, a także trenera Okana Buruka. Jego asystentowi Pierre'owi Webo pokazał czerwoną kartkę. Webo wskazywał, że czwarty sędzia, Sebastian Holtescu, nazwał go "negru" (co po rumuńsku oznacza "czarny" - przyp.red.). Po całym zamieszaniu piłkarze obu klubów solidarnie postanowili, że zejdą do szatni i nie dograją meczu.

Mbappe i Neymar komentują

Całą sytuację skomentował Kylian Mbappe, gwiazdor PSG. - Powiedz "nie" dla rasizmu. Panie Webo, jesteśmy z tobą - napisał piłkarz na Twitterze.

Wymowny post opublikował także Neymar.

PSG - Basaksehir zostanie dograne

Mecz na Parc des Princes w Paryżu nie został wznowiony. UEFA poinformowała, że zostanie dokończony w środę o godzinie 18:55. W drugim meczu grupy H grały ze sobą RB Lipsk i Manchester United. Niemiecka drużyna wygrała 3:1, czym zapewniła sobie, a także PSG awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Spadek do Ligi Europy czeka Manchester United, a z europejskich pucharów zupełnie wypadnie Basaksehir.

