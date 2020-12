Pierwsze oświadczenie UEFA po skandalu w LM. Jest decyzja ws. sędziego

Wspomniana w komunikacie sytuacja to zdarzenie pomiędzy asystentem trenera Basaksehiru, Okana Buruka, Achillem Pierrem Webo, a czwartym sędzią spotkania, Rumunem Sebastianem Coltescu. Szkoleniowiec stwierdził, że arbiter nazwał go "negru" (po rumuńsku oznacza to "czarny"), co jest określeniem rasistowskim. Opublikowano nagranie, na którym słychać, co mówi Rumun. - Zdanie brzmiało: "Ten 'negro' tam! Podejdź i sprawdź, kim jest. To ten 'negro' na ławce, to niemożliwe, żeby zachowywać się tak, jak on" - pisał na Twitterze rumuński dziennikarz, Emanuel Rosu.

Oświadczenie UEFA. "Pojawiła się zgoda, że by mecz został wznowiony z innym czwartym sędzią"

Mecz nadal nie został wznowiony, ale według oświadczenia wydanego przez UEFA zostanie rozegrany do końca z innym czwartym sędzią. - Po incydencie, w którym zamieszany był czwarty sędzia, spotkanie zostało chwilowo przerwane. Po konsultacji z obiema drużynami pojawiła się zgoda, żeby wznowić mecz z innym czwartym sędzią. UEFA zorganizuje śledztwo, żeby sytuacja została zbadana i kolejne wiadomości pojawiły się w odpowiednim czasie - poinformowano w komunikacie cytowanym na Twitterze przez dziennikarza "The Independent", Miguela Delaneya.

Piłkarze PSG byli gotowi do wyjścia na boisko, ale zawodnicy Basaksehiru się nie pojawili i pozostawali w szatni. W pewnym momencie na trybunie pojawił się przedstawiciel sztabu PSG, który zebrał kilka dresów zawodników, ale potem zszedł z murawy do szatni. UEFA później poinformowała, że spotkanie zostanie dokończone w środę o godzinie 18:55.

W drugim spotkaniu grupy H grały ze sobą Manchester United z RB Lipsk. Mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla niemieckiej drużyny, która tym samym zapewniła sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Znamy zatem wszystkie rozwiązania w tej grupie, bo porażka sprawia, że Anglicy nie mają już szans na awans, nawet jeśli PSG przegra z Basaksehirem. Turecka drużyna ma trzy punkty, a pozostałe drużyny co najmniej dziewięć, więc także nie zajmie już wyższej pozycji w tabeli.

