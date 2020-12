Jest nagranie ze skandalu w Paryżu. Wszystko słychać. Demba Ba nie wytrzymał [WIDEO]

Około dwunastej minuty spotkania pomiędzy PSGBasaksehirem na murawie zrobiła się spora awantura. Przy linii bocznej pojawili się zawodnicy obu drużyn i sędzia główny. Piłkarze tłumaczyli coś sędziemu, Ovidiu Hateganowi, a ten ukarał żółtymi kartkami trzech graczy tureckiego zespołu, a także trenera Okana Buruka. Jego asystentowi Pierre'owi Webo pokazał czerwoną kartkę.

Jest nagranie z zachowania arbitra. "Ten 'negro' tam! Sprawdź, kim jest!"

Profil Basaksehiru na Twitterze poinformował, że Webo został nazwany przez czwartego sędziego, Sebastiana Coltescu, "negru", co jest określeniem rasistowskim. - Oto co wydarzyło się w Paryżu (za zawodnikiem Basaksehiru): kilku członków drużyny protestowało przeciwko faulowi na ławce rezerwowych, a czwarty sędzia powiedział o asystencie trenera Buruka "wykopać stąd tego negro" - napisał na swoim profilu MisterChip, dziennikarz Alexis pracujący dla ESPN czy dziennika "AS".

Emanuel Rosu na Twitterze zamieścił pełne zdanie sędziego, które słychać w przekazie telewizyjnym. Zdanie brzmiało: "Ten 'negru' (Tak tłumaczy się słowo "czarny" po rumuńsku. "Negro" to określenie znane z języka hiszpańskiego i obecne w większości rasistowskich sytuacji na boiskach z przeszłości. Stąd sugeruje się je także w tej sytuacji. "Negru" oznacza to samo - przyp.red.) tam! Podejdź i sprawdź, kim jest. To ten 'negru' na ławce, to niemożliwe, żeby zachowywać się tak jak on" - tak czwarty sędzia przekazywał głównemu informację o problemach z Achille Pierrem Webo.

Mecz przerwany i nadal nie zsotał wznowiony. "Liga Mistrzów to nie liga rumuńska"

- Dlaczego powiedziałeś "negro"? - pytał później Demba Ba, rezerwowy piłkarz Beskasehiru czwartego arbitra spotkania. Powtarzał to kilkadziesiąt razy, ale sędzia z Rumunii nie reagował. Do panów podszedł za to sędzia główny. Pokazał zawodnikowi czerwoną kartkę. - Nigdy nie mówi się "ten biały gość" tylko "ten gość". Dlaczego gdy musisz wskazać na człowieka czarnoskórego, mówisz "ten czarny gość"? - dodawał Demba Ba przed zejściem z boiska.

- To jest Liga Mistrzów, nie liga rumuńska - dopowiadali rezerwowi zawodnicy PSG, stając w obronie gracza. W kłótnię i próbę wyjaśnienie sytuacji z arbitrami, szybko włączył się też Neymar. Gracze mistrza Francji solidarnie z tureckimi postanowili, że zejdą z boiska. Basaksehir opublikował na swoim oficjalnym Twitterze grafikę z hasłem "No To Racism". UEFA poinformowała, że mecz zostanie dokończony w środę o 18:55 z innym zespołem sędziów.

