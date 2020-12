Skandal w Lidze Mistrzów! Mecz przerwany. Piłkarze nie chcieli grać dalej! [WIDEO]

Demba Ba około dziesiątej minuty był często był pokazywany przez realizatora transmisji spotkania Ligi Mistrzów pomiędzy PSG a Basaksehirem, gdy wykłócał się z sędzią spotkania, a na boisku zrobiło się spore zamieszanie. Arbiter pokazał zawodnikowi czerwoną kartkę, a ten musiał zejść do szatni. Po dłuższej chwili awantury na murawie sędziowie podjęli decyzję o przerwaniu meczu na 10 minut.

REKLAMA

Zobacz wideo Wybieramy Ikonę Futbolu 2020 - plebiscyt Sport.pl

Największy sukces od 20 lat w LM! Sensacja była blisko. Gol Piszczka!

Rasistowskie zachowanie sędziego w stosunku do asystenta trenera Basaksehiru? Mecz Ligi Mistrzów przerwany!

Oficjalny profil Basaksehiru na Twitterze poinformował, że ich zdaniem asystent trenera Okana Buruku, Achille Pierre Webo, został nazwany przez sędziego technicznego "negro", co jest określeniem rasistowskim. Webo zaczął się wykłócać z sędzią, a potem zszedł do niego sędzia główny i ukarał czerwoną kartką. Później na Twitterze klub opublikował jeszcze grafikę "No To Racism".

Łukasz Piszczek czekał na tego gola 298 dni! "Jak rasowy snajper" [WIDEO]

Następnie w imieniu trenera zaczęli się z nim kłócić zawodnicy z ławki, a później także ci na boisku. Żółtymi kartkami ukarani zostali Mahmut Tekdemir, Rafael oraz trener Okan Buruk. Czerwoną kartką ukarano siedzącego na ławce Dembę Ba.

Mecz na Parc des Princes w Paryżu nie został wznowiony. UEFA poinformowała, że zostanie dokończony w środę o godzinie 18:55. W drugim meczu grupy H grały ze sobą RB Lipsk i Manchester United. Niemiecka drużyna wygrała 3:1, czym zapewniła sobie, a także PSG awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Spadek do Ligi Europy czeka Manchester United, a z europejskich pucharów zupełnie wypadnie Basaksehir.

TVP w ostatniej chwili zmienia mecz Ligi Mistrzów. Reaguje na sytuację z Lewandowskim