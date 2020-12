Manchester United odpada z Ligi Mistrzów! Juventus zbił Barcelonę na Camp Nou

Manchester United, Paris Saint-Germain i RB Lipsk. Na kolejkę przed końcem aż trzy zespoły miały szanse na awans z grupy. Niemal równe, bo wszystkie miały po dziewięć punktów. - Gdy gramy u siebie na najwyższym poziomie, problemy ma z nami każdy - mówił przed meczem Ole Gunnar Solskjaer.

REKLAMA

Zobacz wideo Zabójczy i bezlitosny! Lewandowski wystrzelił jak z armaty [ELEVEN SPORTS]

TVP w ostatniej chwili zmienia mecz Ligi Mistrzów. Reaguje na sytuację z Lewandowskim

Problem w tym, że we wtorek United nie grało u siebie, tylko na wyjeździe. I już w 2. minucie z pierwszego miejsca w grupie spadło na trzecie, bo gola dla RB Lipsk strzelił Angelino. A potem wcale nie było lepiej, bo od 13. minuty zespół Solskjaera przegrywał już 0:2. Po bramce Amadou Haidary, przy której asystował strzelec pierwszego gola, czyli Angelino.

Łukasz Piszczek czekał na tego gola 298 dni! "Jak rasowy snajper" [WIDEO]

Liga Mistrzów. Rasistowski skandal w Paryżu

RB Lipsk z dwubramkowym prowadzeniem zszedł na przerwę. Ale jeszcze ciekawiej było w równolegle rozgrywanym meczu grupy H, który w 14. minucie został przerwany po tym, jak Pierre Webo, asystent trenera Basaksehir, oskarżył rumuńskiego asystenta sędziego o rasizm. Piłkarze obu drużyn solidarnie zeszli z boiska i już się na nim nie pojawili (więcej tutaj).

Kiedy w Paryżu wciąż nie wiadomo, czy mecz zostanie wznowiony, RB Lipsk już zdobyło trzecią bramkę. W 70. minucie David de Geę pokonał Justin Kluivert, który wykorzystał błąd obrońców United i sprytną podcinką podwyższył wynik meczu, w którym wydawało się, że wszytko jest już jasne. Ale no właśnie, wydawało, bo goście zabrali się za odrabianie strat. Zaczęli w 80. minucie, kiedy rzut karny wykorzystał Bruno Fernandes, a w 82. złapali kontakt po golu Paula Pogby, który wszedł na boisko w drugiej połowie (w 61. za Nemanję Maticia).

Pierwsze oświadczenie UEFA po skandalu w LM. Jest decyzja ws. sędziego

Manchester United nie zdołał jednak doprowadzić do remisu. I na wiosnę zagra w Lidze Europy. Nawet jeśli PSG przegrałoby z Basaksehirem (mecz zostanie wznowiony w środę o 18.55), bo choć ma obecnie tyle samo punktów (dziewięć) i lepszy bilans bramkowy (plus pięć, PSG plus trzy), to w pierwszej kolejności liczą się wyniki bezpośrednich spotkań. A w nich lepsi byli Francuzi, którzy w pierwszym meczu co prawda przegrali 1:2, ale w rewanżu pokonali Anglików 3:1.

Dwa gole Cristiano Ronaldo

Równie ciekawie we wtorek zapowiadało się stracie Barcelony z Juventusem, a precyzyjniej: Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, którzy spotkali się na boisku po ponad dwóch latach przerwy. Górą był Ronaldo i Juventus, który pokonał Barcelonę 3:0, z czego dwie bramki zdobył Ronaldo, obie z rzutów karnych.

Wojciech Szczęsny całe spotkanie przesiedział na ławce. Ale był inny polski akcent. W Kijowie, gdzie cały mecz we wtorek rozegrał Tomasz Kędziora. I zaliczył asystę przy trafieniu Denysa Popowa. Dynamo pokonało Ferencvaros 1:0 i zajęło trzecie miejsce w grupie G, czyli na wiosnę zagra w fazie pucharowej Ligi Europy.

Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów

Barcelona - Juventus 0:3

Chelsea - FK Krasnodar 1:1

Dynamo Kijów - Ferencvaros 1:0

PSG - Basaksehir (przerwany)

RB Lipsk - Manchester United 3:2

Stade Rennes - Sevilla 1:3

Liga Mistrzów. Tabele od grupy E do H

Grupa E

Chelsea - 14 punktów, 14:2 Sevilla - 13 punktów, 9:8 FK Krasnodar - 5 punktów, 6:11 Stade Rennes - 1 punkt, 3:11

Grupa F

Borussia - 13 punktów, 12:5 Lazio - 10 punktów, 11:7 Club Brugge - 8 punktów, 8:10 Zenit - 1 punkt, 4:13

Grupa G

Juventus - 15 punktów, 14:4 Barcelona - 15 punktów, 16:5 Dynamo - 4 punkty, 4:13 Ferencvaros - 1 punkt, 5:17

Grupa H

RB Lipsk - 12 punktów, 11:12 PSG - 9 punktów, 8:5 (nieuwzględniony ostatni mecz) Manchester United - 9 punktów, 15:10 Basaksehir - 1 punkt, 6:13 (nieuwzględniony ostatni mecz)

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .