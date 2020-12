TVP w ostatniej chwili zmienia mecz Ligi Mistrzów. Reaguje na sytuację z Lewandowskim

"Robert Lewandowski nie zagra w meczu z Lokomotiwem. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz oczekiwania widzów na Twitterze, zmieniamy nasz jutrzejszy wybór na Real - Borussia Moenchengladbach" - poinformował we wtorek szef TVP Sport Marek Szkolnikowski.

Drugi mecz w LM bez Lewandowskiego

Dla Lewandowskiego, który według informacji sport.onet.pl ma drobną kontuzję, będzie to już drugi mecz z rzędu w LM, który opuści, bo przed tygodniem nie zagrał też na wyjeździe z Atletico (1:1). Ale dla Bayernu nie jest to aż tak zła wiadomość, bo awans do fazy pucharowej wywalczył sobie już w czwartej kolejce - po zwycięstwie 6:2 z Red Bullem Salzburg.

A sytuacja w grupie B, której mecz w środę pokaże TVP, jest z kolei bardzo ciekawa. Przed ostatnią serią gier każdy z czterech zespołów - Borussia Moenchengladbach, Inter Mediolan, Real Madryt i Szachtar Donieck - wciąż ma szansę na awans do 1/8 finału. Lidera od ostatniej ekipy w tabeli dzielą zaledwie trzy punkty (więcej tutaj). Początek meczu Real - Borussia w środę o 21. Spotkanie będzie można zobaczyć w TVP 1.

Liga Mistrzów. Sytuacja w tabeli grupy B po 5. kolejce

Borussia Moenchengladbach - 8 pkt, 16:7 Szachtar Donieck - 7 pkt, 5:12 Real Madryt - 7 pkt, 9:9 Inter Mediolan - 5 pkt, 7:9

