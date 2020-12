Leo Messi kontra Cristiano Ronaldo. Gdzie i o której obejrzeć hit Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

- Ronald Koeman ma rację. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który z nich jest lepszy: Messi czy Ronaldo. Obaj są fenomenalni i tworzą spektakl dla milionów fanów. Możemy im tylko za to podziękować - stwierdził przed spotkaniem Andrea Pirlo, szkoleniowiec Juventusu.

Leo Messi kontra Cristiano Ronaldo. Powrót do rywalizacji po dwóch latach

Kibice już w pierwszym meczu FC Barcelony z Juventusem wyczekiwali starcia między dwoma piłkarzami. Nie doszło do niego, ponieważ Cristiano Ronaldo zmagał się z problemami zdrowotnymi. - Jeśli Cristiano jest w formie, to znaczy, że jest we właściwym miejscu o właściwym czasie i dobrze zrobimy dając oddając mu piłkę - dodał Pirlo.

Messi rywalizował z Ronaldo w Lidze Mistrzów już pięć razy. Jednak, jak wylicza Juventus, wtorkowy mecz będzie ich pierwszym dwumeczem w rozgrywkach od maja 2011 r. Będzie to również pierwsze spotkanie Portugalczyka przeciwko Argentyńczykowi w barwach włoskiego klubu. Łącznie Ronaldo wbił Barcelonie 15 goli w 20 meczach.

Barcelona nie przegrała zaś żadnego z czterech ostatnich meczów z Juventusem w Lidze Mistrzów. Od 2017 r. wicemistrz Hiszpanii w dwóch spotkaniach wygrał, a dwa zremisował. Na pięć strzelonych w tym czasie goli, trzy były autorstwa Messiego.

Ważną dla polskich kibiców informacją jest także brak w pierwszym składzie Wojciecha Szczęsnego. Reprezentanta Polski w składzie Pirlo zastąpi legenda Juve - Gianluigi Buffon.

FC Barcelona - Juventus. Gdzie i o której oglądać hitową rywalizację Messiego z CR7? Transmisja TV, stream online

FC Barcelona zmierzy się z Juventusem Turyn w 6. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów we wtorek o godz. 21:00. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport Premium 2 oraz po wykupieniu abonamentu w serwisie Ipla.tv. Relacja na żywo poprowadzona zostanie na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.