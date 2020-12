Jeden z gigantów może odpaść z LM. Gdzie i o której oglądać decydujące starcie? Transmisja TV, stream online

- Nie patrzmy w przeszłość. Sytuacja w grupie jest skomplikowana dla każdego. Jeśli chcemy awansować, musimy wygrać. Wysoka porażka w Manchesterze nam tego nie ułatwiła - powiedział przed meczem trener RB Lipsk Julian Nagelsmann, którego zespół przegrał w pierwszym meczu z Manchesterem United aż 0:5.

REKLAMA

RB Lipsk nie daje za wygraną. Kto awansuje z grupy H?

W ostatniej kolejce fazy grupowej LM Lipsk podejmie właśnie lidera grupy H. - We wtorek musimy zagrać inaczej, niż w pierwszym meczu z nimi. Jesteśmy gotowi na to, że Manchester United przyspieszy. W tym sezonie wielokrotnie pokazywali, że są niebezpieczni, aż do ostatniego gwizdka - dodał Nagelsmann.

Wojciech Szczęsny na ławce rezerwowych. Andrea Pirlo podjął decyzję przed hitem Ligi Mistrzów

Ostatnie mecze były dla ekipy Nagelsmanna niezwykle ważne. Wygrana z Basaksehirem (4:3) w ostatniej kolejce sprawiła, że RB Lipsk wciąż ma szansę na awans. Niemiecki zespół ma 9 punktów - tyle samo, co Manchester United i PSG.

Trener Anglików ocenił siłę reprezentację Polski. "Mamy z nimi wspaniałą tradycję"

Ale rywale także są w formie. Drużyna Ole Gunnara Solskjaera podniosła się po ostatniej przegranej w LM i pokonała West Ham United w Premier League 3:1. - Jesteśmy pewni siebie, gotowi do gry - powiedział na konferencji Harry Maguire, obrońca United.

Obie drużyny zdają sobie sprawę z powagi rozgrywanego meczu. Przegrany we wtorkowym starciu może pożegnać się z Ligą Mistrzów.

RB Lipsk - Manchester United. Gdzie i o której oglądać mecz o awans grupy H w Lidze Mistrzów? Transmisja TV, stream online

RB Lipsk zmierzy się z Manchesterem United na własnym stadionie we wtorek (8 grudnia) o godz. 21:00. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz po wykupieniu abonamentu w serwisie internetowym Ipla.tv. Relację na żywo śledzić można na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.