Manchester United - PSG. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Drużyna Ole Gunnara Solskjæra jest w ostatnim czasie w przyzwoitej formie. Gracze Manchesteru United wygrali cztery mecze z rzędu - trzy w Premier League i jeden w Lidze Mistrzów. Nad drugim w grupie PSG i kolejnym w tabeli RB Lipsk (mają po 6 punktów) mają tylko trzy punkty przewagi.

To oznacza, że środowe spotkanie będzie bezpośrednim starciem o pozycję lidera w grupie H.

Manchester United przed szansą na piąte zwycięstwo z rzędu. PSG utrzyma miejsce gwarantujące awans?

W tegorocznej edycji LM oba kluby spotkały się ze sobą na inaugurację fazy grupowej. Manchester United pokonał w Paryżu PSG 2:1 dzięki golom Bruno Fernandesa i Marcusa Rashforda. Jedynym trafieniem dla drużyny Thomasa Tuchela była bramka samobójcza Anthony'ego Martiala w 55. minucie.

Do rewanżu "Czerwone Diabły" miały przystąpić w osłabieniu, ale Ole Gunnar Solskjaer uspokoił kibiców. - Luke Shaw jest prawdopodobnie największą niewiadomą. Reszta zespołu trzyma ręce w górze mówiąc, że jest gotowa - powiedział trener.

Norweg potwierdził również, że wyzdrowieli Anthony Martial, Alex Telles, David De Gea oraz Paul Pogba, którzy będą mogli wystąpić w najbliższym spotkaniu z PSG. W składzie Thomasa Tuchela z kolei zabraknie Mauro Icardiego, Pablo Sarabii, Juliana Draxlera oraz Juana Bernata.

Mimo to trener Paris Saint-Germain powiedział, że cel na spotkanie z Manchesterem United jest jasny. - Przyjazd na Old Trafford po wygraną to duże wyzwanie. Ale nie jest niemożliwe. Przygotujemy się na to - powiedział na konferencji prasowej Tuchel.

Manchester United - PSG. Gdzie i o której oglądać mecz Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Manchester United w 5. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów zmierzy się z Paris Saint-Germain w środę (2 grudnia) o godz. 21:00. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć na antenach TVP1 oraz Polsatu Sport Premium 1. Dodatkowo transmisja będzie dostępna w serwisach Ipla.tv i sport.tvp.pl. Relację na żywo poprowadzi portal Sport.pl (relacja dostępna również w aplikacji Sport.pl LIVE)