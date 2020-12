Tylko jeden zespół awansował do fazy pucharowej Ligi Mistrzów! Wielkie emocje w ostatniej kolejce

Grupa A

Atletico zremisowało w Madrycie z Bayern Monachium 1:1 po bramkach Joao Felixa i Thomasa Muellera. Bayern przyjechał do Hiszpanii osłabiony: bez Lewandowskiego, Goretzki, Neuera i Tolliso. Mógł sobie na to pozwolić, bo jest już pewny awansu do 1/8 finału rozgrywek. Atletico długo prowadziło, a po tym remisie wciąż nie jest pewne gry w fazie pucharowej.

REKLAMA

W drugim meczu tej grupy Lokomotiw przegrał u siebie z Salzburgiem 1:3. W zespole gospodarzy zagrał Maciej Rybus, a Grzegorz Krychowiak był chory. W ostatniej kolejce rozstrzygnie się, kto awansuje do Ligi Europy, a kto do 1/8 finału LM. Lokomotiw zagra z Bayernem, a Salzburg z Atletico.

Zobacz wideo Bartłomiej Drągowski obronił karnego z Milanem!

Tabela:

Bayern 13 pkt Atletico 6 Salzburg 4 Lokomotiw 3

Podhalanie nie chcą wpuścić Andrzeja Dudy w polskie góry! "Zablokujemy zakopiankę"

Grupa B

W pierwszym meczu tej grupy Szachtar sensacyjnie pokonał Real Madryt 2:0. Real jest w złej sytuacji przed ostatnią kolejką. Zajmuje trzecie miejsce, na ten moment wiosną grałby tylko w Lidze Europy.

Wygrana Szachtaru dała nadzieje na awans do 1/8 finału piłkarzom Interu. Ci podeszli do meczu z Borussią Moenchengladbach bardzo zmotywowani. Wygrali 3:2 i wciąż mają szansę na awans do fazy pucharowej. Ostatnia kolejka w tej grupie będzie pasjonująca. Real zagra u siebie z Borussią, a Inter z Szachtarem. Każda z czterech ekip może jeszcze wyjść z grupy do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Tabela:

Borussia 8 pkt Szachtar 7 Real 7 Inter 5

Grupa C

Porto zremisowało 0:0 z Manchesterem City. Oba zespoły mają już pewny awans do fazy pucharowej LM. W drugim spotkaniu Marsylia pokonała Olympiakos 2:1. Drużyna z Francji przerwała w ten sposób najgorszą serię w historii rozgrywek. Potrzebowała do tego zaledwie dwóch rzutów karnych. To był jej pierwszy nieprzegrany mecz Ligi Mistrzów od lutego 2012 roku. W ostatniej kolejce tej grupy Manchester zmierzy się z Marsylią, a Porto z Olympiakosem.

Tabela:

Manchester 13 pkt Porto 10 Olympiakos 3 Marsylia 3

Grupa D

Liverpool długo męczył się u siebie z Ajaksem, ale ostatecznie wygrał skromnie 1:0. W drugim spotkaniu Atalanta przegrywała z Midtjylland 0:1, ale mecz skończył się remisem 1:1. Liverpool zapewnił sobie we wtorek awans do 1/8 finału LM. O drugie premiowane awansem miejsce walczą Ajax i Atalanta. Oba zespoły zagrają ze sobą w ostatniej kolejce. W drugim spotkaniu Liverpool zagra z ekipą z Danii.

Tabela: