Kolejne wielkie wyróżnienie dla Roberta Lewandowskiego! UEFA podjęła decyzję

To już 19. edycja tego plebiscytu. W głosowaniu na najlepszą jedenastkę roku biorą udział obserwatorzy UEFA, ale przede wszystkim kibice. Fani mają czas do stycznia (głosować można tutaj), by wybrać swoją najlepszą drużynę. A wybierać mogą z 50 nazwisk: pięciu bramkarzy, 15 obrońców, 15 pomocników i 15 napastników.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nowa odsłona konfliktu Kucharskiego z Lewandowskim! Wszystko wyjdzie na jaw? Jest wniosek w prokuraturze

Robert Lewandowski w gronie nominowanych

W gronie nominowanych oczywiście nie mogło zabraknąć Roberta Lewandowskiego, który w poprzednim sezonie sięgnął z Bayernem po potrójną koronę - wygrał Bundesligę, Ligę Mistrzów i zdobył Puchar Niemiec. A potem jeszcze dołożył triumf w Superpucharze Niemiec i Europy. Zresztą Bayern w ogóle zdominował ten plebiscyt, bo na liście nominowanych znalazło się aż 10 jego graczy.

Kibice, którzy wezmą udział w głosowaniu, mogą też liczyć na nagrody. Główna to dwa bilety na finał Ligi Mistrzów mężczyzn, ale także kobiet, bo kobieca drużyna również jest wybierana (głosy można oddawać m.in. na Ewę Pajor) - obejmuje ona przelot i zakwaterowanie. Drugą nagrodą jest koszulka podpisana przez jednego z zawodników męskiej drużyny roku. A na trzecią składa się pięć voucherów o wartości 100 euro do wydania w oficjalnym sklepie internetowym UEFA.

Wielkie zmiany w reprezentacji Polski! Odchodzi kluczowa postać sztabu. Łukasz Piszczek w nowej roli!

Lista nominowanych do drużyny roku UEFA

Bramkarze: Alisson Becker (Brazylia, Liverpool), Anthony Lopes (Portugalia, Olympique Lyon), Keylor Navas (Kostaryka, Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Niemcy, Bayern Monachim), Jan Oblak (Słowenia, Atletico Madryt)

Alisson Becker (Brazylia, Liverpool), Anthony Lopes (Portugalia, Olympique Lyon), Keylor Navas (Kostaryka, Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Niemcy, Bayern Monachim), Jan Oblak (Słowenia, Atletico Madryt) Obrońcy: David Alaba (Austria), Alphonso Davies (Kanada), Joshua Kimmich (Niemcy, wszyscy Bayern Monachium), Trent Alexander-Arnold (Anglia), Andy Robertson (Szkocja), Virgil van Dijk (Holandia, wszyscy Liverpool), Dayot Upamecano (Francja), Angelino (Hiszpania, obaj RB Lipsk), Juan Bernat (Hiszpania), Presnel Kimpembe (Francja, obaj Paris Saint-Germain), Matthijs de Ligt (Holandia, Juventus), Stefan de Vrij (Holandia, Inter Mediolan), Hans Hateboer (Holandia, Atalanta), Sergio Ramos (Hiszpania, Real Madryt), Thiago Silva (Brazylia, Paris Saint-Germain/Chelsea)

David Alaba (Austria), Alphonso Davies (Kanada), Joshua Kimmich (Niemcy, wszyscy Bayern Monachium), Trent Alexander-Arnold (Anglia), Andy Robertson (Szkocja), Virgil van Dijk (Holandia, wszyscy Liverpool), Dayot Upamecano (Francja), Angelino (Hiszpania, obaj RB Lipsk), Juan Bernat (Hiszpania), Presnel Kimpembe (Francja, obaj Paris Saint-Germain), Matthijs de Ligt (Holandia, Juventus), Stefan de Vrij (Holandia, Inter Mediolan), Hans Hateboer (Holandia, Atalanta), Sergio Ramos (Hiszpania, Real Madryt), Thiago Silva (Brazylia, Paris Saint-Germain/Chelsea) Pomocnicy: Thiago Alcantara (Hiszpania, Bayern Monachium/Liverpool), Houssem Aouar (Francja, Olympique Lyon), Ever Banega (Argentyna, Sevilla/Asz-Szabab Rijad), Nicolo Barella (Włochy, Inter Mediolan), Kingsley Coman (Francja), Leon Goretzka (Niemcy), Thomas Mueller (Niemcy, wszyscy Bayern Monachium), Kevin de Bruyne (Belgia, Manchester City), Bruno Fernandes (Portugalia, Manchester United), Alejandro Gomez (Argentyna), Josip Ilicic (Słowenia, obaj Atalanta Bergamo), Kai Havertz (Niemcy, Bayer Leverkusen/Chelsea Londyn), Jordan Henderson (Anglia, Liverpool), Marquinhos (Brazylia, Paris Saint-Germain), Marcel Sabitzer (Austria, RB Lipsk)

Thiago Alcantara (Hiszpania, Bayern Monachium/Liverpool), Houssem Aouar (Francja, Olympique Lyon), Ever Banega (Argentyna, Sevilla/Asz-Szabab Rijad), Nicolo Barella (Włochy, Inter Mediolan), Kingsley Coman (Francja), Leon Goretzka (Niemcy), Thomas Mueller (Niemcy, wszyscy Bayern Monachium), Kevin de Bruyne (Belgia, Manchester City), Bruno Fernandes (Portugalia, Manchester United), Alejandro Gomez (Argentyna), Josip Ilicic (Słowenia, obaj Atalanta Bergamo), Kai Havertz (Niemcy, Bayer Leverkusen/Chelsea Londyn), Jordan Henderson (Anglia, Liverpool), Marquinhos (Brazylia, Paris Saint-Germain), Marcel Sabitzer (Austria, RB Lipsk) Napastnicy: Erling Haaland (Norwegia, Borussia Dortmund), Angel Di Maria (Argentyna), Kylian Mbappe (Francja), Neymar (Brazylia, wszyscy Paris Saint-Germain), Joao Felix (Portugalia, Atletico Madryt), Serge Gnabry (Niemcy), Robert Lewandowski (Polska, obaj Bayern Monachium), Ciro Immobile (Włochy, Lazio), Harry Kane (Anglia, Tottenham Hotspur), Romelu Lukaku (Belgia, Inter Mediolan), Sadio Mane (Senegal), Mohamed Salah (Egipt, obaj Liverpool), Lionel Messi (Argentyna, Barcelona), Cristiano Ronaldo (Portugalia, Juventus), Raheem Sterling (Anglia, Manchester City)

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .