TVP wybrało mecz ostatniej kolejki LM! Kapitalne informacje dla polskich kibiców. Wreszcie!

Już 1 i 2 grudnia zostaną rozegrane mecze 5. kolejki Champions League, a już wiemy, jaki mecz będzie transmitowany przez Telewizję Polską w ostatniej kolejce fazy grupowej.

TVP ogłosiła, jaki mecz pokaże na koniec fazy grupowej LM. "Polskie starcie"

- W szóstej kolejce Ligi Mistrzów skupimy się na polsko-polskim starciu Roberta Lewandowskiego z Grzegorzem Krychowiakiem i Maciejem Rybusem czyli FC Bayern z Lokomotiwem Moskwa - przekazał na Twitterze dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski. Mecz odbędzie się 9 grudnia w Monachium.

W grupie A Bayern Monachium po czterech meczach ma komplet 12 punktów i jest już pewny gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Drugie miejsce zajmuje Atletico Madryt, które podejmie Bayern we wtorek 1 grudnia w 5. kolejce. Zespół Diego Simeone ma pięć punktów. Trzeci jest Lokomotiw - trzy punkty, a czwarty RB Salzburg - 1 punkt.

Krychowiak i Lewandowski nie zagrają w 5. kolejce Ligi Mistrzów

W rosyjskim zespole, który we wtorek zmierzy się w Moskwie z Austriakami nie wystąpi zakażony koronawirusem Grzegorz Krychowiak. Natomiast w ekipie Bayernu z Atletico nie zagra Robert Lewandowski.

- Lewandowski, Neuer, Goretzka oraz Tolisso zostają w Monachium. Chcemy ich oszczędzić. Pozostali - z wyjątkiem Kimmicha i Daviesa - udadzą się do Madrytu - wytłumaczył szkoleniowiec mistrzów Niemiec, cytowany przez stronę klubową. Jego decyzja nie dziwi. Bayern ma już pewny awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, a przed drużyną intensywny kalendarz do końca roku, w sumie jeszcze sześć spotkań.