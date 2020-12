Real Madryt zrewanżuje się za ostatnią porażkę? Gdzie i o której obejrzeć mecz z Szachtarem Donieck? Transmisja TV, stream online

Szachtar Donieck udowodnił w pierwszym meczu tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, że jest w stanie pokonać Real Madryt, nawet w osłabieniu. Luis Castro do Madrytu poleciał bez ośmiu kluczowych piłkarzy, mimo to wygrał 3:2. Kilku z nich wciąż nie wróciło do gry. Podobne problemy ma Zinedine Zidane, który musi sobie radzić bez m.in. Sergio Ramosa, Daniego Carvajala czy Edena Hazarda.

Real Madryt ponownie bez Edena Hazarda. "Najważniejszy mecz w grupie"

Eden Hazard po raz kolejny zmaga się z kontuzją mięśnia, której doznał w ostatnim meczu z Alaves (Real przegrał 0:1). W obecnym sezonie reprezentant Belgii rozegrał zaledwie sześć z 13 możliwych spotkań tego sezonu. Jest to poważne osłabienie przed bardzo ważnym meczem z Szachtarem Donieck.

- Wszystko zawsze od nas zależy. Wiemy, że to będzie kolejny finał, ponieważ dla nas to najważniejszy mecz w grupie. Musimy myśleć tylko o tym, a nie o następnych spotkaniach grupowych - powiedział przed meczem Zinedine Zidane.

Szachtar Donieck zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli grupy B i traci do Realu Madryt tylko trzy punkty. Kolejna wygrana piłkarzy Luisa Castro znacznie zwiększyłaby szanse na grę w dalszym etapie rozgrywek. Real Madryt z kolei oprócz ucieczki przed ukraińskim zespołem ma w zasięgu ręki bezpośrednią rywalizację o 1. miejsce w grupie z Borussią Moenchengladbach, która ma o jeden punkt więcej od mistrza Hiszpanii. We wtorkowy wieczór Niemcy zagrają z Interem Mediolan (godz. 21:00).

- Zdajemy sobie sprawę, że to spotkanie nie ma nic wspólnego z poprzednimi. Chodzi zarówno o wygraną, jak i przegraną. To będzie wyjątkowy mecz. Wiemy, że będzie bardzo ciężko, ponieważ to decydująca rywalizacja dla wszystkich, dla nas i dla naszych przeciwników, w kontekście kontynuacji tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. To bardzo ważne, że odpowiednio podejść do tego spotkania - powiedział Luis Castro, szkoleniowiec Szachtaru.

Ostatnie spotkanie Szachtar Donieck wygrał już w pierwszej połowie. Wszystkie trzy gole zostały strzelone do 42. minuty meczu. W drugiej części gry Real Madryt nadrabiał straty, jednak piłkarzom Zinedine'a Zidane'a udało się strzelić tylko dwa gole.

Szachtar Donieck - Real Madryt. Gdzie oglądać spotkanie fazy grupowej LM? Transmisja TV, stream online

Szachtar Donieck zmierzy się na własnym stadionie z Realem Madryt we wtorek (1 grudnia) o godz. 18:55. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 2 oraz w serwisie internetowym Ipla.tv. Relację na żywo z kolei można śledzić na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.