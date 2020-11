Hansi Flick wyjaśnił nieobecność Lewandowskiego, który nie zagra w hicie LM

- Lewandowski, Neuer, Goretzka oraz Tolisso zostają w Monachium. Chcemy ich oszczędzić. Pozostali - z wyjątkiem Kimmicha i Daviesa - udadzą się do Madrytu - wytłumaczył szkoleniowiec mistrzów Niemiec, cytowany przez stronę klubową. Jego decyzja nie dziwi. Bayern ma już pewny awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, a przed drużyną intensywny kalendarz do końca roku.

Bayern oszczędza piłkarzy. Lewandowskiemu doskwiera uraz

Lewandowski nie wystąpi we wtorkowym meczu z Atletico Madryt także dlatego, że napastnikowi doskwiera kontuzja mięśniowa. Pod nieobecność kapitana naszej kadry prowadzący w tabeli strzelców Ligi Mistrzów 2020/2021 Erling Haaland może mu odskoczyć. Lewandowski po czterech kolejkach ma trzy trafienia, Norweg sześć.

Bayern jest nie tylko liderem grupy A, ale ma także zapewnione zwycięstwo w grupie. Dzięki temu trafi w 1/8 finału LM na teoretycznie łatwiejszego rywala z drugiego miejsca.

Pod nieobecność Neuera w bramce gości zagra w Madrycie Alexander Nuebel. Będzie to dla niego debiut w Lidze Mistrzów w barwach Bayernu. Początek spotkania Atletico - Bayern o godzinie 21:00. Relacja na Sport.pl. Wcześniej, bo od 18:55, spotkanie Lokomotiwu Moskwa z Salzburgiem. W pierwszym meczu w Monachium gospodarze rozbili zespół Simeone 4:0.

