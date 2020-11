Męczarnie, kłopoty, wtem Lewandowski! Historyczny wieczór. Ale nie wszyscy są zachwyceni

Bayern może nie zachwycił, ale w starciu z Salzburgiem ostatecznie zgarnął trzy punkty (3:1) i zapewnił sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów z 1. miejsca w grupie. Swojego 71. gola w tych prestiżowych rozgrywkach strzelił Robert Lewandowski, dzięki czemu awansował na 3. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców LM w historii. Więcej goli w LM mają tylko Cristiano Ronaldo (131) i Leo Messi (118). "Zadanie wykonane" - napisał w mediach społecznościowych Robert Lewandowski. A co mieli do powiedzenia dziennikarze?

Robert Lewandowski oceniony za mecz w Lidze Mistrzów

"Kicker" ocenia piłkarzy w skali 1-6, gdzie "1" to klasa światowa, a "6" to występ poniżej krytyki. Najlepsze noty w Bayernie otrzymali Manuel Neuer i Kingsley Coman, który został graczem meczu. Obaj ocenieni zostali na - 1,5. Lewandowski otrzymał "2". Z kolei portal sueddeutsche.de napisał, że to był satysfakcjonujący występ Lewandowskiego. Jednak Polakowi zostało wypomniane, że miał okazje, żeby strzelić więcej goli.

Polak otrzymał notę "2" (w takiej samej skali, jak w "Kickerze") od dziennikarzy "SportBuzzer". - Lewandowski strzela wtedy, kiedy musi. Tuż przed przerwą zanotował ważnego gola, który dał prowadzenie przeciwko Salzburgowi, który okazał się wymagającym przeciwnikiem.

Serwis sport.de ocenił występ Polaka na "2". Lepszą notę otrzymał tylko Neuer, który kapitalnie bronił. Kapitan Bayernu został oceniony na "1".

Statystyczny portal whoscored.com też wybrałł Neuera najlepszym zawodnikiem spotkania i otrzymał ocenę 8.1 (skala 1-10). Ocena Lewandowskiego to 7.8.

Ale nie wszyscy byli zachwyceni meczem w wykonaniu Polaka. Portal abendzeitung-muenchen.de wspomina, że Lewandowski dogonił Raula w klasyfikacji strzelców, ale dodaje, że Polak nie był aktywny przed strzeleniem gola. "Przed przerwą ledwo widoczny, ale po strzale Muellera miał swoją szansę i ją wykorzystał" - czytamy.

Bez fajerwerków, ale z awansem

Bayern nie zagrał wybitnego meczu, przez większą część spotkania prezentując się nawet gorzej od niżej notowanego rywala, ale był zabójczo skuteczny. Na Salzburg to wystarczyło. Bawarczycy zapewnili sobie awans z 1. miejsca w grupie. Drugie w tabeli Atletico zremisowało 0:0 z Lokomotiwem i na dwie kolejki przed końcem zmagań grupowych traci 7 punktów do FCB.

