Andre Villas-Boas apeluje: To byłby najlepszy hołd dla Diego Maradony

Szkoleniowiec Marsylii uważa, że żaden piłkarz nie powinien nigdy więcej nosić koszulki ze słynnym numerem na cześć zmarłej ikony futbolu. - Byłby to najlepszy hołd, jaki moglibyśmy mu złożyć. Jego śmierć to niesamowita strata dla świata piłki nożnej - powiedział Villas-Boas, cytowany przez portal goal.com.

REKLAMA

Zobacz wideo Diego Maradona nie żyje:

Pomysł portugalskiego szkoleniowca Marsylii wywołał liczne komentarze. - Chyba krok za daleko - napisał Maciej Łuczak z TVP Sport.pl. - Nawet dwa kroki za daleko - dodał Marek Szkolnikowski, szef TVP Sport.

- "Takie pomysły to więcej szkody pamięci Maradony przynoszą niż korzyści", "Niezrozumiałe" - to tylko niektóre z opinii internautów.

Niesamowita seria Liverpoolu przerwana! Nie oddali nawet celnego strzału

Kibice, piłkarze i trenerzy opłakują od środy Diego Maradonę, mistrza świata z 1986 roku, legendę Napoli, piłkarza także m.in. Barcelony i Boca Juniors. Kondolencje napływają z całego świata. Burmistrz Neapolu Luigi De Magistris wezwał do zmiany nazwy stadionu San Paolo na cześć 60-latka. Stan zdrowia Maradony pogarszał się w ostatnich miesiącach. Zmarł w swoim domu w Buenos Aires po zatrzymaniu krążenia.

Guardiola i Klopp wspominają Maradonę

Trener Manchesteru City Pep Guardiola powiedział: "Rok temu w Argentynie był baner, na którym napisano: "Nieważne, co zrobiłeś ze swoim życiem, Diego, ważne jest, co zrobiłeś dla naszego życia". Dał ludziom dużo radości i sprawił, że futbol stał się lepszy. To, co zrobił dla Napoli i Argentyny w 1986 roku, było czymś niewiarygodnym".

Makabryczny atak w Andrychowie. Burmistrz chce walczyć z motocyklistami

Jurgen Klopp z Liverpoolu dodał: Maradona pokazał nam wszystkim, co jest możliwe. Jako piłkarz walczył ze wszystkimi naszymi ograniczeniami, czy to techniką, wytrzymałością, nastawieniem. Pokazał nam, że nie musisz być najwyższy, nie musisz być zawsze na czas, a mimo to nadal możesz być najlepszy na świecie. Bardzo kochał futbol. Widać to było w każdej sekundzie, gdy patrzyło się, jak gra. Nawet gdy się rozgrzewał, był wyjątkowy.