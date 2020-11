Katastrofa Interu w Lidze Mistrzów! Absurdalne zachowanie Vidala [WIDEO]

Była 33. minuta meczu w Mediolanie, gdy z boiska za czerwoną kartkę wyleciał Arturo Vidal. Był to nie tylko przełomowy moment środowego hitu w Lidze Mistrzów, ale też sytuacja kuriozalna.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki: Przeżywam, że nie gram. Sytuacja jest ciężka [Sekcja Piłkarska #73]

Chwilę wcześniej Chilijczyk domagał się podyktowania rzutu karnego za faul Raphaela Varane'a. Po analizie VAR i powtórkach mogliśmy jednak stwierdzić, że przewinienia nie było, bo Francuz trafił w piłkę, a nie nogi rywala. Vidal nie zgadzał się z decyzją sędziego, ostro protestując. Za pyskówkę zawodnik Interu Mediolan obejrzał żółtą kartę. To go jednak nie uspokoiło. Vidal doskoczył do arbitra i rzucił w jego kierunku kilka słów, za co został usunięty z boiska.

Chilijczyk utrudnił i tak już trudną sytuację Interu. Trudną, bo drużyna Antonio Conte przegrywała od 7. minuty. To wtedy gola z rzutu karnego strzelił Eden Hazard. Jedenastka została podyktowana za faul Nicolo Barelli na Nacho.

Fatalna sytuacja Interu w Lidze Mistrzów

Lewandowski zapisał się w historii Ligi Mistrzów! Niesamowity wyczyn [WIDEO]

Real Madryt dobił rywali po przerwie. W 59. minucie gola 2:0 strzelił wprowadzony chwilę wcześniej Rodrygo. Brazylijczyk ze spokojem wbił piłkę do bramki po dośrodkowaniu z prawej strony Lucasa Vazqueza.

Po czterech kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów Inter jest w fatalnej sytuacji. Zespół Conte zajmuje ostatnie miejsce z dwoma punktami na koncie. Włosi tracą sześć punktów do prowadzącej Borussii Moenchengladbach (w środę wygrała 4:0 z Szachtarem) i pięć do Realu Madryt. Przed Interem z czterema punktami jest też Szachtar Donieck.

Sensacja w grupie śmierci coraz bliżej! Kolejna drużyna z awansem w Lidze Mistrzów

Inter ma jeszcze szanse na awans z grupy, jednak przede wszystkim musi wygrać dwa pozostałe mecze i liczyć na korzystne wyniki w pozostałych spotkaniach. Za tydzień Włosi grają na wyjeździe z Borussią, a Real też na wyjeździe z Szachtarem.