Niesamowita seria Liverpoolu przerwana! Nie oddali nawet celnego strzału

Najpierw Josip Ilicić, po chwili Robin Gosens. Atalanta w środę pokonała Liverpool 2:0 i nieco zrewanżowała się za wstydliwe 0:5 z poprzedniego meczu. A na pewno jeszcze włączyła się do walki o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Dla Liverpoolu była to pierwsza porażka na Anfield od 64 spotkań.

