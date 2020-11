Sensacja w grupie śmierci coraz bliżej! Kolejna drużyna z awansem w Lidze Mistrzów

Przed trzema tygodniami Borussia Moenchengladbach wygrała na wyjeździe z Szachtarem Donieck aż 6:0. W środę zespół Marco Rose dał kolejny show, rozbijając ukraińską drużynę 4:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga. Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium 2:1. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Prowadzenie gospodarzom dał Lars Stindl, który w 17. minucie wykorzystał rzut karny. Po kolejnych 17 minutach na 2:0 podwyższył Nico Elvedi, wykorzystując podanie Stindla. Tuż przed przerwą trzeciego gola dla Borussii strzelił Breel Embolo, a w drugiej połowie czwartą bramkę dołożył Oscar Wendt.

Piłkarska Europa uczci pamięć zmarłego Diego Maradony

Kolejne wysokie zwycięstwo niemieckiej drużyny sprawiło, że jest ona coraz bliżej wyjścia z grupy śmierci. Po czterech meczach Borussia Moenchengladbach ma osiem punktów i o cztery wyprzedza Szachtara. Kolejne miejsca zajmują Real Madryt z czterema punktami i Inter Mediolan z dwoma. Hiszpanie i Włosi rozegrali jednak o jedno spotkanie mniej, które rozegrają między sobą o godzinie 21:00.

We wtorek Borussia zagra u siebie z Interem, a Real na wyjeździe zmierzy się z Szachtarem.

Awans Manchesteru City

Po czterech kolejkach awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów zapewnił sobie Manchester City. Zespół Pepa Guardioli wygrał w środę na wyjeździe z Olympiakosem. Decydującą bramkę w 36. minucie zdobył Phil Foden.

Flick podał skład Bayernu Monachium na mecz FC Salzburg w Lidze Mistrzów

Wicemistrzowie Anglii dołączyli do Chelsea, Sevilli, FC Barcelony i Juventusu, które awans wywalczył we wtorek. W środę do awansu może przybliżyć się FC Porto, które o 21:00 zagra z Marsylią. Na razie Portugalczycy mają dziewięć punktów więcej od Francuzów i trzy od greckiej drużyny.