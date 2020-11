Flick podał skład Bayernu Monachium na mecz FC Salzburg w Lidze Mistrzów

W środę o godzinie 21:00 Bayern Monachium zagra z FC Salzburg w czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Po dotychczasowych meczach mistrzowie Niemiec są w znakomitej sytuacji w grupie z kompletem punktów na koncie.

Trzy tygodnie temu zespół Hansiego Flicka pokonał na wyjeździe FC Salzburg aż 6:2. W tamtym spotkaniu z bardzo dobrej strony pokazał się Robert Lewandowski, który strzelił dwa gole. Szansę na kolejne bramki Polak będzie miał już w środę wieczorem, gdyż znalazł się w podstawowym składzie mistrzów Niemiec na domowy mecz z Austriakami.

Silny skład Bayernu na mecz z FC Salzburg

Chociaż Bayern jest o krok od wyjścia z grupy i awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów, to Flick nie zlekceważył środowego rywala, wystawiając bardzo mocny skład. Nie brakuje w nim Manuela Neuera, Jerome'a Boatenga czy Davida Alaby, którzy odpowiadać będą za defensywę Bawarczyków.

W linii pomocy znalazł się między innymi Leon Goretzka, a przed nim Thomas Mueller. Na skrzydłach Lewandowskiego wspomagać zaś będą Serge Gnabry oraz Kingsley Coman.

Skład Bayernu Monachium: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Richards - Roca, Goretzka - Gnabry, Mueller, Coman - Lewandowski.

Bayern prowadzi w grupie z przewagą pięciu punktów nad Atletico Madryt. Trzecie miejsce zajmuje Lokomotiw Moskwa z dwoma punktami, a ostatnie FC Salzburg z jednym "oczkiem". Zwycięstwo w środowym meczu zapewni Bayernowi awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mistrzowie Niemiec mogą tym samym dołączyć do Chelsea, Sevilli, FC Barcelony i Juventusu, które zrobiły to we wtorek.

