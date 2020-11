Piłkarska Europa uczci pamięć zmarłego Diego Maradony

O śmierci legendarnego Diego Maradony w środę po południu poinformował argentyński portal Clarin.com. Niepotwierdzoną jeszcze oficjalnie przyczyną zgonu jednego z najlepszych piłkarzy na świecie miał być zawał serca.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki: Przeżywam, że nie gram. Sytuacja jest ciężka [Sekcja Piłkarska #73]

Maradona od kilku dni przebywał w domu po tym, jak na własne żądanie wypisał się ze szpitala po przebytej operacji. Argentyńczyk trafił do szpitala na początku listopada. Chociaż pierwsze diagnozy nie wskazywały na poważny stan zdrowia byłego piłkarza, to dokładne badania wykazały u niego krwiaka mózgu. Chociaż lekarze twierdzili, że operacja zakończyła się powodzeniem, to kilka dni później Maradona zmarł.

Diego Maradona nie żyje. Legenda futbolu miała 60 lat

UEFA uczci pamięć Diego Maradony

Wspomnienia wielkiego Argentyńczyka płyną z całego świata. Pamięć Maradony uczci też UEFA. Europejska Federacja Piłkarska poinformowała, że wszystkie środowe mecze Ligi Mistrzów oraz czwartkowe spotkania Ligi Europy poprzedzone zostaną minutą ciszy.

Prezydent Argentyny ogłosił żałobę narodową po śmierci Maradony. "Jestem zdruzgotany"

Argentyńczyka uhonoruje również Real Madryt. W środowym meczu z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów piłkarze Zinedine'a Zidane'a mają zagrać z czarnymi opaskami na ramieniu.

Maradona, czyli legenda

Maradona przez wielu uważany jest za najlepszego piłkarza w historii. Argentyńczyk zaczynał karierę w ojczyźnie, gdzie grał w Argentinos Juniors i Boca Juniors. Później trafił do FC Barcelony, a z niej do SSC Napoli, gdzie dziś ma status półboga. Włoskie miasto, które do dziś pełne jest murali z wizerunkiem Maradony, bezgranicznie pokochało Argentyńczyka. To właśnie on poprowadził drużynę do dwóch mistrzostw Włoch oraz Pucharu UEFA.

Maradona grał we Włoszech w latach 1984-91. Po odejściu z Napoli był jeszcze zawodnikiem Sevilli, Newell’s Old Boys oraz ponownie Boca Juniors. W reprezentacji kraju rozegrał 91 meczów, w których strzelił 34 gole. W 1986 roku poprowadził Argentyńczyków do mistrzostwa świata. To ostatnie takie osiągnięcie tej kadry.

Po zakończeniu piłkarskiej kariery Maradona pracował jako trener. W 1994 roku był szkoleniowcem Deportivo Mandiyu, a rok później Racingu Club. W 2008 roku nieoczekiwanie został mianowany selekcjonerem reprezentacji Argentyny, którą poprowadził do ćwierćfinału mistrzostw świata w RPA. Ostatnio był trenerem argentyńskiego Gimnasia de La Plata.