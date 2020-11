Wraca Liga Mistrzów! Gdzie i o której oglądać mecze 4. kolejki? Transmisja TV

Kluby wracają do rywalizacji w LM po przerwie na mecze reprezentacji. Przed nimi trzy decydujące kolejki.

Liga Mistrzów wchodzi na ostatnią prostą. Która grupa wygląda najciekawiej?

Najciekawiej zapowiada się rywalizacja w grupie H. Trzecie w tabeli PSG (trzy punkty w trzech meczach) o miejsce gwarantujące bezpośredni awans do fazy pucharowej zagra z RB Lipsk, czyli wiceliderem grupy H (6 punktów).

Równie napięta sytuacja panuje w grupie F, gdzie Borussia Dortmund z sześcioma punktami prowadzi w tabeli. Tuż za nią z jednym punktem straty jest Lazio Rzym. Trzecie miejsce zajmuje Club Brugge (4 pkt), a tabelę zamka Zenit Sankt Petersburg (1 pkt).

Wysokie prowadzenie nad resztą stawki mają natomiast Chelsea oraz Sevilla, które z siedmioma punktami zajmują kolejno pierwsze i drugie miejsce w grupie G. Ostatnie w tabeli Krasnodar i Stade Rennes znajdują się w tej samej sytuacji, mając zaledwie jeden punkt.

FC Barcelona z kolei w okrojonym składzie zmierzy się z osłabionym Dynamem Kijów. W zespole Ronalda Koemana doszło do wielu kontuzji, natomiast ukraiński zespół zmaga się z zakażeniami koronawirusem. To jednocześnie szansa dla Juventusu, które będąc na pozycji wicelidera grupy G, traci do wicemistrza Hiszpanii trzy punkty. We wtorek zespół Wojciecha Szczęsnego zagra z Ferencvarosem (wygrana w ostatnim meczu 4:1). Czy formę potwierdzi Cristiano Ronaldo i strzeli kolejne gole?

Pierwsze dwa wtorkowe spotkania rozegrane zostaną o godz. 18:55. Pozostałe sześć spotkań natomiast wystartuje o godz. 21:00. Aby obejrzeć wszystkie mecze, należy zaopatrzyć się w pakiet Polsatu Sport Premium lub wykupić abonament w serwisie streamingowym Ipla.tv. Relację na żywo z meczów Ligi Mistrzów można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.