Szymon Marciniak bezlitosny dla PSG! Dramat finalisty Ligi Mistrzów w kluczowym meczu z RB Lipsk

W środowym hicie Ligi Mistrzów miał miejsce rewanż za półfinał zeszłego sezonu rozgrywek. Wtedy wygrało PSG, które ostatecznie uległo w finale Bayernowi 0:1. Teraz oba zespoły przed meczem zdawały sobie sprawę, że może to być dla nich najważniejsze spotkanie fazy grupowej LM w tym sezonie. Lider tabeli grupy F, Manchester United wcześniej przegrał swoje spotkanie z Basaksehirem 1:2, co oznaczało, że RB Lipsk lub PSG mogły się z nim zrównać punktami.

Świetny początek PSG, ale potem było już tylko gorzej!

Na początku meczu dominowało w nim Paris Saint-Germain. Bramkę na 1:0 już w szóstej minucie po błędzie Dayota Upamecano zdobył Angel Di Maria. Obrońca RB Lipsk stracił piłkę na rzecz Moise Keana, a Włoch perfekcyjnie podał piłkę do Argentyńczyka, który wykończył akcję. To jednak nie koniec błędów francuskiego obrońcy. Dziesięć minut później piłka trafiła go w rękę i sędzia Szymon Marciniak odgwizdał rzut karny. Do piłki podszedł Di Maria, ale tym razem nie zdobył gola, trafiając wprost w Petera Gulasciego.

Dużo pracy Szymona Marciniaka! Dwa karne i czerwone kartki

Przez większość pierwszej połowy PSG kontrolowało grę, ale gospodarze doszli do głosu w końcówce. W 42. minucie Cristopher Nkunku trafił po asyście Angelino i RB Lipsk kończyło pierwszą połowę, remisując z Francuzami. Po przerwie pokazywali, że mogą być lepsi od rywali. To PSG pierwszy raz w tym spotkaniu było gorsze od graczy z Lipska. Drużynie z Bundesligi udało się wykorzystać problemy graczy Tomasa Tuchela w 56. minucie. Presnel Kimpembe zagrał piłkę ręką w polu karnym, a sędzia Marciniak po analizie VAR przyznał gospodarzom rzut karny. Na gola zamienił go Emil Forsberg.

Taki wynik utrzymał się już do końca spotkania pomimo długich prób ataków ze strony obu drużyn. Przed końcem spotkania Szymon Marciniak był jeszcze zmuszony wyrzucić z boiska dwóch zawodników PSG - drugą żółtą kartkę obejrzeli Idrissa Gueye i Presnel Kimpembe.

RB Lipsk wiceliderem grupy F! Trudna sytuacja PSG!

2:1 dla RB Lipsk oznacza, że niemiecka drużyna na półmetku fazy grupowej jest wiceliderem grupy F i ma tyle samo punktów, co prowadzący Manchester United. Dla PSG sytuacja zrobiła się bardzo trudna. Francuska drużyna jest na trzeciej pozycji z zaledwie trzema punktami w dorobku. Tyle samo ma ich czwarty Basaksehir. W kolejnych spotkaniach RB Lipsk zagra z PSG na wyjeździe, a w drugim meczu tej grupy Manchester United podejmie Basaksehir na Old Trafford.

