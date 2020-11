Gdzie i o której obejrzeć mecz FC Barcelony z Dynamem Kijów? Tomasz Kędziora może zatrzymać Messiego

Po pierwszych dwóch meczach Ligi Mistrzów FC Barcelona jest liderem grupy G z dwoma wygranymi na koncie. Dynamo Kijów jest trzecie, które daję grę w fazie pucharowej Ligi Europy.

Dynamo Kijów przed meczem z FC Barceloną miało problemy przez kolejne zakażenia koronawirusem. Trener Mircea Lucescu ma do dyspozycji zaledwie trzynastu zdrowych zawodników. Pozostali piłkarze nie zagrają ze względu na kontuzje oraz pozytywne wyniki na obecność koronawirusa. Jednak zasady UEFA mówią jasno, że jeżeli zespół grający w europejskich pucharach ma przynajmniej 13 zdolnych do gry piłkarzy, mecz musi się odbyć zgodnie z planem.

- Nie było łatwo czekać pięć godzin, aby dowiedzieć się czy ten mecz się odbędzie, czy nie. Ale na szczęście z pozostałymi piłkarzami wszystko jest w porządku. Są zdrowi, więc jutro zagramy. Oczywiście, jako trenerowi byłoby mi łatwiej, gdyby ten mecz odbył się później, jednak musimy wyjść na to spotkanie. Niczego nie mogę zmienić - powiedział na konferencji prasowej trener Dynama Kijów.

Jednym z piłkarzy, którzy wystąpią w środowym meczu z FC Barceloną jest Tomasz Kędziora. Prawy obrońca Dynama Kijów rozegrał dotychczas pełne 90 minut w obu spotkaniach Ligi Mistrzów. Reprezentant Polski spróbuje powstrzymać Leo Messiego i pozostałych zawodników Ronalda Koemana.

- Leo Messi robi niesamowite rzeczy. Nie myśli o sobie, tylko o dobru drużyny. Walczy na całym boisku, zmienia pozycje, to dużo więcej niż dotychczas. Chce pomóc młodym zawodnikom, którzy potrzebują goli, bo bez nich pozostaną tylko niespełnionymi talentami. Messi teraz poświęca się, robi świetne rzeczy dla zespołu, nie dla siebie - podsumował Argentyńczyka Mircea Lucescu.

W przeciwieństwa do La Liga, w której FC Barcelona nie wygrała ostatnich czterech spotkań, w Lidze Mistrzów radzi sobie bez zarzutów. Tydzień temu piłkarze Ronalda Koemana pokonali na wyjeździe Juventus 2:0. Dobrą informacją dla kibiców jest również powrót do treningów Marca-Andre Ter Stegena. Bramkarz został powołany do 25-osobowej kadry, jednak jeszcze nie wiadomo czy wystąpi od pierwszej minuty.

FC Barcelona - Dynamo Kijów. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

FC Barcelona zmierzy się z Dynamem Kijów w 3. kolejce Ligi Mistrzów na własnym stadionie w środę o godz. 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach Polsatu Sport Premium 1 oraz TVP 1. Dodatkowo mecz będzie dostępny w serwisach internetowych Ipla.tv oraz sport.tvp.pl. Relację na żywo poprowadzi portal Sport.pl